Совершил несколько выстрелов: в Харькове мужчина убил женщину и покончил жизнь самоубийством

В Харькове произошел ужасный инцидент: мужчина застрелил женщину и покончил жизнь самоубийством. По предварительным данным, конфликт между ними возник из-за ревности.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области 20 августа. Сейчас начато расследование.

Детали трагедии

Сообщение об обнаружении тел 25-летней женщины и мужчины с огнестрельными ранениями возле жилого дома на проспекте Тракторостроителей 19 августа около 22:10 поступило на линию "102" Харьковского РУП №2. На место сразу прибыли руководство областной полиции, следственно-оперативная группа и криминалисты.

По предварительной информации, между молодыми людьми возникла ссора на почве ревности. Мужчина разбил окно и проник в квартиру на первом этаже, после чего женщина выбежала на улицу и пыталась убежать.

Он догнал ее и произвел несколько выстрелов, в результате которых жертва скончалась, после этого подозреваемый покончил с собой. Правоохранители изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство", – указано в сообщении.

