Сообщено о подозрении 116 лицам: в Украине перекрыли каналы сбыта оружия и наркотиков. Фото

Сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности и Государственного бюро расследований провели масштабную спецоперацию сразу в нескольких областях Украины. По ее результатам были перекрыты каналы сбыта оружия, боеприпасов и наркотических средств.

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О подозрении сообщено 116 лицам. Подробности раскрыли в Офисе генерального прокурора Украины.

В ОГПУ рассказали, что недавно при процессуальном руководстве специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генпрокурора совместно с сотрудниками ДСР Нацполиции Украины, следственных управлений ГУ НП в областях, УСБУ и ГБР были проведены масштабные спецоперации и перекрыты каналы сбыта оружия, боевых припасов и наркотических средств.

О подозрениях сообщено 116 лицам.

"По результатам следственных действий сообщено о подозрении 49 лицам по фактам незаконного хранения и сбыта оружия, боеприпасов по всей территории Украины, а также присвоении оружия и боеприпасов (ст. 263, ст. 410 УК Украины). Еще 67 лицам сообщено о подозрении по фактам незаконного оборота наркотических веществ (ст. 307, ст. 309, ст. 255 УК Украины)", – рассказали в ОГПУ.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов провели 129 обысков, в ходе которых были изъяты оружие и боеприпасы, а именно:

12 минометных и противотанковых мин,

187 гранатометов и около 180 выстрелов к ним,

более 85 автоматов и пулеметов,

20 единиц самодельного огнестрельного оружия,

124 детонатора,

124 тротиловых шашки,

более 170 гранат,

45 пистолетов,

почти 38 тыс. патронов,

15 кг пороха,

артиллерийские снаряды.

Хорошо "потрясли" правоохранители также наркоторговцев. Всего в нескольких регионах проведено 69 обысков, в ходе которых были изъяты психотропные вещества на сумму более 15,5 млн. грн. Речь идет о:

15 кг амфетамина,

более 7 тыс. таблеток MDMA весом около 3 кг,

почти 1 кг каннабиса,

свыше 80 грамм особо опасного психотропного вещества – PVP,

конопле.

Также было изъято 100 тыс. грн, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, весы и черновые записи.

"По данным следствия, подозреваемые в течение 2024 с помощью Telegram сбывали наркотические средства и психотропные вещества путем "закладок" и почтовой службой, в том числе в прифронтовых регионах", – отметили в ОГПУ.

Сбыт наркотиков в составе преступной организации инкриминирован 11 подозреваемым.

Также в ОГПУ отметили, что во время проведения обысков правоохранители "закрыли" лабораторию по изготовлению наркотических средств и психотропных веществ.

В настоящее время продолжается процесс избрания подозреваемым мер пресечения, в рамках уголовных производств продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве задержан подозреваемый в сбыте наркотиков. Во время обыска у него изъяли "товар" на 2,5 миллиона гривен. 24-летнему злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.