Снесло полчерепа снарядом, осколок застрял возле сердца, но он выжил: невероятная история разведчика с Волыни

"О некоторых говорят, что они родились в рубашке, а обо мне врачи сказали, что я родился в бронекостюме", – говорит 43-летний волынянин, военный Роман Клиза.

Его история поражает и шокирует. На фронте Роман получил тяжелое ранение: обломок вражеского снаряда буквально снес половину черепа. Обычно такие ранения смертельны, но военный чудом выжил. И когда уже казалось, что опасность миновала, возле сердца врачи нашли осколок, который мог убить Романа в любой момент.

Военный перенес не одну сложную операцию и восстанавливается. Своей незаурядной историей Роман Клиза поделился с OBOZ.UA

Из водителей – в разведчики

До начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину Роман Клиза работал водителем.

"Я объездил всю Европу. Отношения к военной службе не имел", – рассказывает защитник. В конце 2021 года он вернулся в Украину на новогодние праздники.

"Я приехал домой перед Новым годом на отдых. Тогда как раз российские войска уже начали собираться у наших границ. Было понятно, что что-то такое нехорошее уже начинается", – вспоминает Роман.

Он до последнего не верил в возможность "большой войны", но договорился с друзьями, чтобы в случае чего вместе пойти добровольцами в ВСУ.

События 24 февраля 2022 года его шокировали.

"Я надеялся, что россияне поиграют мышцами, побряцают оружием и уйдут в свою Тайгу. Надеялся, что они не решатся", – говорит Роман.

Договоренность с друзьями была исполнена мгновенно. В первый день полномасштабной войны они пришли в Волынскую ТрО. Пересиживать войну никто не собирался.

"Моя мотивация – это мотивация абсолютно нормального мужчины: когда ко мне в дом лезет вор, ему нужно вломить. А как иначе? Врагу надо надавать так, чтобы он сам захотел отсюда убраться", – говорит Роман.

Вместе с побратимами они удерживали позиции на границе с Беларусью.

"Там немало стояло той нечисти. Собственно, там были как раз те кадыровцы, которые потом пошли на Бучу. Их не стоит недооценивать как военных, какие бы они ни были", – вспоминает он.

В прошлом году военный отправился на восток в составе подразделения аэроразведки. До этого не имел дела с дронами, однако попав в армию, начал целенаправленно изучать эту специальность, чтобы стать аэроразведчиком.

Осколок у сердца

Фронтовые будни Романа завершились 4 декабря 2023 года. Тогда мужчина получил тяжелое ранение и чуть не погиб. Из-за травмы он плохо помнит тот день.

"Помню, как на автомобиле доехали ближе к позициям, дальше пешком дошли до блиндажа, а потом прилетел вражеский FPV-дрон. Как следствие, я "трехсотый", а мой побратим – "двухсотый". Очень жаль его... Молодой парень Николай, ему было всего 28 лет, был очень умный…" – с грустью рассказывает он.

Что происходило дальше, Роман знает только со слов побратимов.

"Ребята рассказывали, что я не давал оказать мне первую помощь, еле скрутили. У меня был шок, поэтому такое поведение оправдано", – вспоминает он.

Роман попал в госпиталь в Днепре с тяжелой травмой.

"Мне сделали трепанацию черепа, вынули осколки из головы. Были переломы пальцев, повреждены руки, ноги, глаза, ну и, конечно же, контузия", – объясняет аэроразведчик.

Девять дней Роман был в коме, находясь между жизнью и смертью. Но это были еще не все испытания. Врачи обнаружили осколок снаряда в считаных миллиметрах от дуги аорты – главной артерии кровеносной системы.

"Кусок металла уперся в самую аорту. Могло банально подняться давление… и все", – объясняет Роман.

Оперировать в Днепре не решились. Мужчину перевезли в столицу, но и там медики не смогли взять на себя ответственность за жизнь Романа, который мог погибнуть на операционном столе. Последняя надежда оставалась на врачей во Львове. Кардиохирурги больницы Святого Пантелеймона в результате двухчасовой операции смогли извлечь от сердца бойца полуторасантиметровый обломок металла.

"Мы – нация"

Несмотря на тяжелую травму головы, когнитивные функции у Романа сохранились.

"За полгода по больницам и госпиталям я видел разное: люди после инсульта заново учатся читать, писать, ходить. Я сейчас учусь заново ходить. Это непросто. Когда у человека все есть, то кажется, что это обычные вещи. Да нет. Мне надо думать, как ноги поставить, как шаг сделать на автомате, а в моем случае в мозгу происходит колоссальная работа. Мне помогает поддержка родных. У меня всегда моя любимая жена, моя мама. Каждый день возле меня кто-то есть", – рассказывает защитник.

Первоочередная задача, которую ставит перед собой военный, – реабилитироваться и вернуться к нормальной жизни.

"Я оптимистично настроен. Мне 43 года, у меня впереди еще долгая жизнь, и знаете, хочется ее качественно прожить, а не как-нибудь. А для этого надо восстановить физическую форму, снова научиться управлять авто, и деньги надо зарабатывать, обеспечивать семью", – говорит Роман.

Недавно он перенес еще одну сложную операцию: нейрохирурги устранили дефект черепа, установили титановые пластины.

"Если бы было здоровье, я бы вернулся на войну. Очень мне хочется врага уничтожать. Мы – нация. У них этого нет и в помине", – добавляет наш собеседник.

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