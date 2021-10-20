СНБО выпустил глоссарий, как правильно называть действия России, оккупацию и переселенцев

Совет национальной безопасности и обороны выпустил глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с агрессией России. В документе объясняется, чем нужно заменять фейковые или клишированные выражения.

Как отмечается в предисловии к глоссарию, опубликованному на сайте СНБО, российская агрессия носит системный и комплексный характер, в частности в информационной сфере. С целью деструктивного информационного воздействия, манипуляций общественным мнением спецслужбы РФ инфильтрируют в украинское и мировое инфопространство названия, с помощью которых пытаются легитимизировать псевдогосударственные образования на Востоке Украины, попытку аннексии Крыма и продвигать свои пропагандистские стратегии.

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Чтобы предотвратить это, следует говорить не "аннексированные территории Украины", а "временно оккупированные территории Украины", не "украинско-российский конфликт", а "вооруженная агрессия России против Украины" или "российско-украинский (военный) конфликт".

Кроме того, словосочетание "гражданская война в Украине", "внутренний конфликт в Украине" и "украинский кризис" необходимо заменять на "вооруженная агрессия России против Украины", "акт российской (территориальной) агрессии в нарушение Устава ООН", "российско-украинский война", "российская война против Украины", "военное вторжение/интервенция РФ".

Фейковый тезис об "агрессии Украины против граждан Донбасса" верно называть АТО/ООС или "отражением агрессии России против Украины", а "ополчение Донбасса" – "незаконными вооруженными формирования (НВФ), организованными РФ на территории ОРДЛО" или "иррегулярными вооруженными формирования РФ на территории ОРДЛО".

Также не стоит употреблять выражение "вынужденный переселенец из ДНР/ЛНР", а лучше "внутренне перемещенное лицо (ВПЛ)".

Названия, касающиеся Крыма:

"Материковая Россия и Крым" – это "Россия и временно оккупированный Крым";

"Крымская власть", "Министерства и ведомства Республики Крым" – это "российская оккупационная администрация Крыма", "оккупационная власть Крыма";

"Аннексия Крыма и города Севастополя" – это "временная оккупация Автономной Республики Крым и города Севастополя", "вооруженная агрессия России против Украины в Крыму", "попытка аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя";

"Русская весна" в Крыму" – это "вооруженная агрессия России против Украины в Крыму", "временная оккупация АР Крым и города Севастополя", "российское вторжение в Крым", "захват Россией Крыма", "организованные Россией общественные акции, направленные на захват Крыма".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник президента Украины и представитель делегации в Трехсторонний контактной группе, которая также является членом наблюдательного совета Укрэксимбанка, Виктория Страховая назвала "конфликтом" российско-украинскую войну на Донбассе. Это возмутило украинцев, которые упрекнули ее в том, что она не называет вещи своими именами.