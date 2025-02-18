"Сначала подумали, что это "шахед", но нет": во время войны с Россией в Украине продолжаются нападения на журналистов  

В Киеве неизвестные сожгли автомобиль журналистки Светланы Крюковой. Такие радикальные действия хотя и редко, но все же случаются в воюющей Украине. Причем сейчас речь не о преступлениях, к которым причастна Россия, например, в прифронтовых регионах. К сожалению, это происходит и в тылу.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

"Сюрприз" на День влюбленных

ЧП произошло в Деснянском районе Киева в ночь на 14 февраля. Range Rover бывшего заместителя главного редактора Страна.ua Светланы Крюковой был припаркован рядом с домом ее водителя. "Так меня с Днем влюбленных еще не поздравляли", – сыронизировала Крюкова.

После введения в январе 2025 года санкций против Крюковой она не может свободно распоряжаться движимым имуществом, к которому относится и автомобиль. Потому журналистка нашла водителя, который отвозит ее детей (Светлана – многодетная мать) на спортивные секции.

Огонь повредил квартиру второго этажа здания и фасад, но никто не пострадал. Что касается автомобиля, то он не подлежит восстановлению.

По словам собеседника OBOZ.UA в полиции, был ли это подрыв или поджог, станет известно в результате расследования. "Предварительно – похоже, что машину забросали коктейлями Молотова. Есть характерные признаки", – рассказал он.

Жительница одного из соседних домов поделилась, что они с мужем увидели рано утром сгоревший Range Rover и подумали, что это произошло из-за атаки российских дронов-камикадзе. "Но нет. Это кто-то тут, на месте, уничтожил автомобиль. В голове не укладывается, мало нам войны", – говорит женщина.

Что касается причастных к произошедшему, то Крюкова заявила, что "заказчики ей понятны", но "называть имена конкретных лиц опрометчиво". При этом вспомнила блогера Игоря Лаченкова и активиста Дениса Кошельника, на которых ранее подавала в суд, а также Офис президента.

Но, что бы ни послужило причиной, такие радикальные методы – не дело, считает наш собеседник в полиции. "Это преступление. Любые споры или претензии должны решаться в правовом поле, иначе мы скатимся в анархию. Почти три года идет полномасштабная, кровопролитная война с Россией, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в тылу вопросы решались таким образом", – убежден правоохранитель.

Страшная хроника

Украинским журналистам и ранее поджигали автомобили, таким способом намереваясь "передать привет", заставить их замолчать, ну и банально отомстить.

Например, была уничтожена машина программы журналистских расследований "Схемы: коррупция в деталях", на которой ездил Михаил Ткач, и авто львовской корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Что уж говорить об убийствах журналистов, которые "раздражали" своей деятельностью.

В 2000 году в Киеве был похищен и жестоко убит основатель и первый главный редактор "Украинской правды" Георгий Гонгадзе. Заказчики так и не были установлены судом, но к этому считают причастным на тот момент президента Леонида Кучму.

В 2001 году в Славянске Донецкой области погиб главный редактор, руководитель и телеведущий местной телерадиокомпании "ТОР" Игорь Александров. Его убили в помещении телекомпании, нанеся многочисленные удары бейсбольными битами. Александров расследовал связи местной власти с криминалитетом.

Во время Евромайдана в феврале 2014 году в Киеве был убит репортер газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Журналисту выстрелили в спину…

В 2015 году в Киеве расстреляли публициста и бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузину, известного своими украинофобскими взглядами. Этим тогда по полной воспользовалась российская пропаганда. А пятый президент Украины Петр Порошенко был убежден, что убийство было направлено на дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине и на дискредитацию политического выбора украинского народа.

В 2016 году в столице взорвали автомобиль, которым управлял журналист Павел Шеремет. До переезда в Украину он работал собственным корреспондентом российского "Первого канала" в Беларуси, а Россию покинул из-за политических преследований.

И это не все случаи...

Не только Россия

По данным мониторингового исследования Института массовой информации (ИМИ), в 2024 году в нашей стране зафиксировано 268 нарушений свободы слова, из них 155 преступлений совершила Россия в результате своего полномасштабного вторжения в Украину. В сравнении с 2023 годом (150 нарушений свободы слова, 67 совершила страна-агрессор) количество преступлений серьезно выросло.

Основными категориями 113 нарушений, ответственность за которые лежит на украинских гражданах, в 2024 году стали: кибератаки, препятствование законной журналистской деятельности, косвенное давление, ограничение доступа к публичной информации.

"В целом чаще всего в 2024 году право журналистов на профессию нарушали частные лица, органы местного самоуправления, правоохранители, центральная и исполнительная власть, судебная власть и т.д.", – говорится в отчете ИМИ.

Тенденция, что и говорить, опасная. Особенно во время войны.