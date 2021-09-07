СМИ сообщили об аварии в шахте на оккупированном Донбассе: погибли девять горняков

На временно оккупированной территории Луганской области в понедельник, 6 сентября, произошла авария на шахте "Красный партизан". В ней погибли девять человек.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на так называемые "экстренные службы ЛНР". Уточняется, что произошел обрыв каната транспортной клетки.

Собеседник уточнил, что всего в клетке находилось 25 человек. По предварительным данным, девять из них погибли.

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Информации о состоянии остальных пока нет.

Отметим, что шахта "Красный партизан" расположена в городе Вознесеновка, который находится под контролем террористов "ЛНР".

Напомним, что на частной шахте возле Шахтерска, что на временно оккупированной территории Донецкой области, в феврале 2020 года взорвался метан. Тогда погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Донецкой области произошел взрыв на шахте в поселке городского типа Удачное. В результате ЧП 10 человек пострадали, но один из них позднее скончался.