СМИ назвали имя дипломата, которого обнаружили мертвым в Киеве

В Киеве накануне погиб сотрудник Министерства иностранных дел Украины. Им оказался 60-летний дипломат Виктор Крыжановский.

Об этом изданию "РБК Украина" сообщили источники в правоохранительных органах. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы после несчастного случая – падения с лестницы.

Напомним, что тело Крыжановского нашли утром в субботу, 16 октября, на его даче в районе Осокорков. Его обнаружила домработница, которая пришла убрать в доме.

Виктор Крыжановский работал в дипломатической службе с 1992 года. С 2017 года он занимал пост специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию. С 2010 года Крыжановский был послом Украины в Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове пять бойцовских собак загрызли пожилую хозяйку. Тело женщины обнаружила соседка, которая сразу же вызвала правоохранителей.