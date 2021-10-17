В Киеве таинственно погиб 60-летний дипломат: в сети пишут об убийстве

В Киеве при неустановленных обстоятельствах погиб сотрудник Министерства иностранных дел Украины. Тело 60-летнего мужчины, имени которого ведомство не разглашает, было найдено утром в субботу, 16 октября на его даче в районе Осокорков.

Как говорится в сюжете ТСН, дипломата нашла мертвым домработница, которая пришла убрать в доме. Согласно официальной сводке полиции, с ним произошел несчастный случай.

Соседи рассказывают, что умерший жил один и был не слишком общительным, хотя на даче в последнее время находился постоянно. Ночью никакого шума они не слышали.

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"Я знал отца [умершего] хорошо, он дипломат был. С сыном я не знаком, он был также где-то дипломатом, в балтийском где-то государстве", – сообщил сосед Василий Гордиенко.

В полиции слухи о насильственной смерти сотрудника МИДа, которые распространяются в соцсетях, комментировать не хотят, говорится в сюжете. Правоохранители озвучивают версию, согласно которой погибший упал с лестницы, поднялся и пошел в комнату на втором этаже дома, где его и нашли без признаков жизни.

"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы", – сказала пресс-офицер Шевченковского управления полиции Анна Зубрева.

Уголовное дело было открыто по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), но на данный момент с оговоркой "несчастный случай".

Как сообщал OBOZREVATEL, жена депутата от "Слуги народа" Дмитрия Гурина владеет дачей в России. Народный избранник объяснил, что его супруга унаследовалароссийскую недвижимость в конце 2020 года.