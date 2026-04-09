Смертельное ДТП в Одессе: суд избрал меру пресечения военному, который был за рулем. Фото

Суд избрал меру пресечения военнослужащему, которого подозревают в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия в Одессе. Авария произошла 7 апреля на улице Балковской, в результате чего погибла женщина, еще 14 человек получили травмы.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Отмечается, что военному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.

По данным следствия, водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь в попутном направлении с маршрутным автобусом, не выбрал безопасную скорость, и, не справившись с управлением, врезался в автобус, в котором находились около 20 пассажиров.

В результате столкновения одна пассажирка погибла на месте, еще 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Самого водителя Volkswagen Transporter госпитализировали в тяжелом состоянии.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Военнослужащему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГБР и провели первоочередные следственные действия. Сейчас продолжается досудебное расследование, а также назначен ряд экспертиз, в частности для установления состояния водителя на момент ДТП.

