Смертельное ДТП в Харькове: водитель грузовика рассказал о причинах аварии

Водитель грузовика MAN, который совершил ДТП в Харькове на Окружной 25 ноября, рассказал, что не понимает, по какой причине произошла авария. Трагедия забрала жизнь троих людей, среди который – трехлетний ребенок.

Об этом рассказал на брифинге в пятницу, 26 ноября, спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. В этот день вероятного виновника аварии допросили, он находится в следственном изоляторе, передает "Суспільне".

Водителю фуры 41 год, он житель Запорожской области. Транспортное средство ему не принадлежит – он работает водителем и перевозит по Украине грузы.

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"На допросе водитель сказал, что не понимает, как произошло это ДТП, никакой конкретики, то есть он увидел автомобиль, произошло столкновение и переворачивание авто. Не объясняет, почему проигнорировал светофор", – говорит Чубенко.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, экспертиза показала, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Ему грозит арест сроком от 7 до 12 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, страшная авария произошла вечером 25 ноября. Столкнулись три легковых автомобиля и два грузовика. Один из них раздавил автомобиль службы такси. Погибли три человека – двое взрослых и трехлетняя девочка.