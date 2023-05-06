"Смерть – это единственное, что мы можем предложить оккупантам": в СБУ прокомментировали покушение на Прилепина

Служба безопасности Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть свою причастность ко взрывам, которые затрагивают помощников Кремля – в том числе и террориста, писателя-пропагандиста Захара Прилепина. Его авто взлетело в воздух под Нижним Новгородом (РФ) 6 апреля.

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Сам пропагандист остался жив и находится в тяжелом состоянии в больнице. Его водитель (по другой версии охранник) погиб. Инцидент прокомментировала пресс-служба СБУ в ответ на запрос OBOZREVATEL.

"Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной "бавовне", которая встречается с оккупантами и их приспешниками.

Вместе с тем, как ранее неоднократно отмечал глава СБУ Василий Малюк, для россиян, принесших на нашу землю войну, гибель людей и насилие, "бавовна" пылала, пылает и будет пылать! Поэтому смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", – заявили в Службе безопасности нашей страны.

Там добавили, что смогут говорить, кто стоит за тем или иным случаем, уже после победы Украины. "Которая однозначно скоро наступит", – подчеркнули в СБУ.

Напомним: в России заявили, что Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, взорвалась районе населенного пункта Бор Нижегородской области 6 мая. Охранник пропагандиста (по другой версии, водитель) погиб, сам террорист получил ранения.

Вечером в субботу он перенес операцию, российские медиа называли его состояние стабильно тяжелым.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России вечером 6 мая похвастались, что они задержали уже двоих подозреваемых в покушении на Прилепина. Конечно же, страна-агрессор не забыла об "украинском следе".

– Василий Пискарев, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции (партия "Единая Россия) в Госдуме РФ, заявил, что к организации покушения на Прилепина якобы причастны власти Киева.

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