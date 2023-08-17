Смерть девушки после пластической операции в Кривом Роге: появились результаты вскрытия

В июне этого года в Кривом Роге после пластической операции на груди скончалась 22-летняя Алина Мухина. Сначала считалось, что причиной смерти пациентки было отравление медицинскими препаратами, однако на самом деле девушка ушла из жизни из-за септического поражения организма.

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Как свидетельствуют результаты судебно-медицинской экспертизы, оно было затруднено развитием полиорганной недостаточности. Об этом сообщает местное издание "Свои. Кривой Рог".

После хирургического вмешательства у девушки начались гнойно-некротические изменения послеоперационных ран на груди. У нее также быстро прогрессировала анемия, а все внутренние органы увеличились из-за септического процесса.

В то же время признаков тяжелых осложнений в результате острого отравления во время вскрытия тела не было обнаружено. Напомним, что в больнице, где проводили операцию, говорили, что Алина, вероятнее всего, умерла именно из-за интоксикации медикаментами.

Патологоанатом, проводивший вскрытие, отметил, что ему не предоставили медицинскую документацию за период предоперационного обследования. Также у него вызывали сомнения некоторые результаты лабораторных исследований во время стационарного лечения Алины. В связи с этим специалист считает необходимым провести комиссионную экспертизу.

"Для устранения, по моему мнению, выявленных противоречий с диагнозом и некоторыми медицинскими данными стационарного больного для установления причинных связей между оперативным вмешательством, лечением и смертью потерпевшей вижу необходимость проведения комиссионной экспертизы", – отметил он.

Тем временем врач-хирург Яков Яковиди, оперировавший Алину, продолжает работать в больнице и проводит операции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Кривом Роге через неделю после пластической операции на груди умерла 22-летняя девушка. Ее выписали на инвалидной коляске, потому что пациентка не могла самостоятельно передвигаться и жаловалась на боль.

– Пациентку звали Алина Мухина, операцию проводил хирург Яков Яковиди. По факту смерти девушки было открыто уголовное производство.

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