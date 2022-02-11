Соучастнику 'слуги' Трубицина избрали меру пресечения. Все подробности

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения вероятному соучастнику депутата "Слуги народа" Владислава Трубицына, которого подозревают во взятке в 1,3 млн гривен. Ему присудили содержание под стражей с возможностью залога в 2,5 млн гривен.

Об этом сообщили в ВАКС. Подозреваемый взят под стражу в зале суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В суде напомнили, что задержанного подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. В случае внесения залога на него возлагается ряд процессуальных обязанностей:

не оставлять населенный пункт, где он проживает без разрешения детектива, прокурора, суда;

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сообщать об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми;

сдать на хранение в ДМС Украины паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину,

носить электронное средство контроля.

Отмечается, что постановление действует до 8 апреля 2022 включительно.

Напомним: НАБУ и САП разоблачили на получении взятки Трубицына, депутата Киевского городского совета от фракции "Слуги народа". Он требовал и получил 1,26 млн грн от частного предпринимателя. Кроме депутата, были разоблачены еще пять человек.

В бюро сообщили, что взятку чиновник получил за содействие в организации розничной торговли в столице – речь идет об установке в Киеве МАФов, о которых писал журналист. В НАБУ отметили, что известно о семи локациях в разных районах столицы.

Отметим, что Трубицын также возглавляет в Киевсовете постоянную комиссию по предпринимательству, промышленности и городскому благоустройству.

В свою очередь в партии "Слуга народа" отреагировали на задержание Трубицына, которого заподозрили в получении миллионной взятки. В "СН" считают, что политическая ответственность должна наступить быстрее административной или уголовной.

Глава партии Елена Шуляк 9 февраля сообщила, что созвала заседание Киевской городской организации "Слуга народа" для рассмотрения инцидента. По словам парламентария, на нем должны быть принять "решения по отношению к Владиславу Трубицину".

Отметим, ранее Трубицын попал в скандал подравшись в здании Киевсовета с депутатом Ярославом Федоренко. Причиной якобы стала глава фракции "СН" в Киевсовете Евгения Кулеба – супруга министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

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