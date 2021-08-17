Следы от ударов и удавка на шее: депутат раскрыла новые детали смерти мэра Кривого Рога

На теле погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова были телесные повреждения, которые больше похожи на последствия избиения, а не на следы от падения. Депутат горсовета заявила, что молчание правоохранителей вызывает много вопросов.

После того, как Павлова нашли мертвым на пороге дома, криворожских полицейских несколько часов не пускали на место инцидента, а ждали группу правоохранителей из Киева. Об этом рассказала депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк в комментарии изданию "Сегодня".

Третяк заявила, что на видео с камер наблюдения много несоответствий. Она также рассказала о фото с места гибели мэра, которые показали чиновникам. По ее словам, на этих снимках у Павлова был такой вид, будто его кто-то избил.

Видео дня

"Мы четко увидели – там есть следы от удара – руки или кулака, потому что правый глаз полностью опух и под ним синее. Сбоку глаза и на подбородке запеклась кровь, ухо синее. Не могло быть такого от падения. На шее удавка", – рассказала Третяк.

Кроме этого, депутат заметила и другие несоответствия.

"Не стало вещей, которые там были – его электронная сигарета, само оружие лежало уже по-другому. Вопрос, почему рубашка разорвана на грудной части – если присмотреться на фото, там есть маленькая дырочка, именно от выстрела. А снизу – дыра, которая могла быть, если дернуть и разорвать", — добавила Третяк.

По словам депутата, вопросы вызывает и лужа крови, в которой лежал погибший. В Павлова были в крови руки и ноги в тех места, будто он упал головой вниз, а затем его перевернули.

Третяк отметила, что правоохранители до сих пор не объяснили чиновникам обстоятельства смерти Павлова.

Напомним, на видео и фото с места гибели чиновника нашли несоответствия. На видеозаписи с камер наблюдения человек без носков, а на снимках, сделанных после смерти, – уже в носках.

Кроме того, Павлов погиб 15 августа, а видео с камер видеонаблюдения от 14 августа

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции рассматривают три версии случившегося: убийство, самоубийство (в частности доведение до суицида) или неосторожного обращения с оружием.