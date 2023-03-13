Скандал вокруг избиения срочника в воинской части Житомира получил продолжение: за дело взялось ГБР

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения командиром взвода одной из воинских частей Житомирской области подчиненного солдата. Работники ГБР проводят расследование на основании материалов военной службы правопорядка.

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Правонарушения квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ведомстве сообщили, что 11 марта в сети появилось видео с избиением срочника его командиром. В ходе проверки было подтверждено, что инцидент произошел в одной из воинских частей Житомирской области. Согласно объяснениям младшего лейтенанта, "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения.

Пока жизни и здоровью солдата ничего не угрожает, тяжесть полученных телесных повреждений устанавливается. Санкция статьи, по которой квалифицировали дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.

Напомним, в сети появилась информация и видео о том, что в военной части в Житомире офицер избил срочника. Следом были также опубликованы кадры, на которых обидчик якобы извинился за совершенное и заявил о готовности понести наказание.

Ранее сообщалось, что на Одесщине наказали заместителя начальника военкомата после скандала, который вспыхнул из-за его танцев под российские хиты. На днях в сеть попало видео, где подполковник Владимир Руснак "зажигает" на корпоративе по случаю 8 марта под песню "Алкоголичка" Александра Ревы.