Скандал с работником военкомата на Одесщине, который ''зажигал'' под ''Алкоголичку'', получил продолжение

На Одесщине наказали заместителя начальника военкомата после скандала, который вспыхнул из-за его танцев под российские хиты. На днях в сеть попало видео, где подполковник Владимир Руснак "зажигает" на корпоративе по случаю 8 марта под песню "Алкоголичка" Александра Реввы.

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Как сообщили в Оперативном командовании "Юг", зам начальника Болградского военкомата был направлен на службу в одно из боевых подразделений. В командовании также решительно осудили "легкомысленное безответственное поведение" должностных лиц Сил обороны во время войны (видео размещено внизу новости).

"Мы должны быть сознательными и мотивированными на борьбу с врагом. И моральный облик, и морально-психологическое состояние всех военных, без исключения, должно соответствовать поставленным задачам, являться основой для одержания Победы", – прокомментировала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Отметим, исполнитель Александр Ревва (псевдоним Артур Пирожков) входит в число артистов, которые выступили против российского вторжения. Сам он утверждает, что не посещал родной Донецк после оккупации в 2014 году.

А его отец заявил, что поругался с сыном из-за его антивоенной позиции, причем, по его словам, "лучший друг" Александра – якобы Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине вспыхнул скандал из-за принудительного вручения повесток гражданам. Один из инцидентов с жестким обращением сотрудников военкоматов попал на видео. Власти решили провести проверку действий работников ТРЦК.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план не завершен. По его словам, у Генштаба ВСУ есть четкая потребность, а отбор кандидатов происходит по военно-учетным специальностям.

А целевую мобилизацию в Украине могут объявить после завершения боевых действий. Порядок ее проведения будет определять президент.