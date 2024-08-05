Скандал с украинским лагерем Star Time Camp в Испании: кто стоит за атакой и что действительно произошло

В разгар лета разразился скандал с украинским лагерем Star Time Camp, который из-за полномасштабной агрессии РФ вынужден был переехать в Испанию. В адрес руководства лагеря прозвучали обвинения в ненадлежащих условиях для детей, приезжающих в Star Time Camp на отдых. Озвучила их представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Люсия Задорожная, потом эти обвинения публично поддержал и сам омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Видео дня

В самом лагере обвинения отвергают. Да и прибывшие в лагерь с проверкой после резонансного заявления Задорожной представители консульства Украины в Испании заявили, что не выявили никаких нарушений.

Что же на самом деле происходило в летнем лагере, при чем здесь омбудсмен и почему в руководстве лагеря заговорили о том, что стали жертвами черного пиара со стороны конкурентов, разбирался OBOZ.UA.

Без воды и еды: в чем обвинила руководство Star Time Camp представительница омбудсмена

О том, что дети в украинском лагере Star Time Camp на территории Испании якобы находятся в невыносимых условиях, представительница украинского омбудсмена в Королевстве Испания, а за ней и сам омбудсмен заявили в середине июля.

Сразу же разлетевшиеся в СМИ обвинения звучали действительно жутко: дети якобы живут в полиэтиленовых палатках в жару, их лишили доступа к питьевой воде, пище и средствам гигиены.

"Моя представительница в Королевстве Испания Люсия Задорожная получила сообщение с жалобами от детей, находившихся в детском лагере STAR TIME, организованном украинцами. Вместе с консулом Украины в Малаге Люсия Задорожная посетила лагерь с мониторинговым визитом. Выяснилось, что дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воде, пище и средствам гигиены. Детей разместили в полиэтиленовых палатках, где невозможно находиться из-за высокой температуры, из-за чего им стало плохо", – писал Лубинец в своем Telegram-канале 13 июля.

Более того, по словам омбудсмена, представители администрации в течение суток не отвечали на звонки родителей, не принимали никаких мер по устранению недостатков и даже угрожали детям, которые пожаловались на условия.

Лубинец резюмировал: дети, которых родители отправили в Испанию, чтобы те отдохнули от воздушных тревог и российских обстрелов, "стали заложниками недобросовестных организаторов". Также уполномоченный ВРУ по правам человека заявил, что обратился в МИД Украины с просьбой поручить Посольству Украины в Королевстве всех необходимых мер по защите прав детей и призвал попросить присмотреть за работой лагеря испанских правоохранителей.

Еще более эмоциональной в своем сообщении была сама Задорожная, которая заявила, что "администрация лагеря создала бесчеловечные и опасные для жизни условия для украинских детей"

Что говорят об обвинениях представители лагеря

В администрации лагеря рассказали: на 4-ю смену в Star Time Camp, во время которой и разразился скандал, приехало на 20 детей больше, чем ожидалось: родители этих детей решили не покупать путевки заранее, а оплатить их уже после приезда, как это принято в отеле. Впрочем, администрация лагеря подобный вариант практиковала еще во время работы в Одессе, с тех пор в Star Time Camp на всякий случай содержат дополнительные номера.

Однако в этом году в Испании лагерь впервые запустил новый объект, и четыре дополнительных глэмпа на момент заезда 4-й смены еще не были готовы. В администрации утверждают, что об этом сообщили родителям и предложили альтернативные варианты: приехать на другую смену или поселить детей в отеле-партнере рядом с лагерем вместе с вожатыми.

Родители отказались от гостиницы и согласились дождаться завершения работ в глэмпах, чтобы заселиться именно на территории лагеря.

К концу дня, рассказали в администрации, работы были завершены и дети заселились в свои номера. В глэмпах были установлены дополнительные потолочные вентиляторы для улучшения циркуляции воздуха, потому что в лагере называют одной из главных задач обеспечение комфортных и качественных условий для детей.

"Да, у нас действительно случился форс-мажор в первый день смены, мы не успели подготовить полностью четыре дополнительных глэмпа, и на саму смену приехали дети, на которых мы не рассчитывали, но, несмотря на это, мы уже были в процессе ускоренного устранения недостатков, и до конца дня все было решено. Родителям, которые привезли этих детей, было сообщено о ситуации и предложенных альтернативных вариантах, они согласовали проживание на территории лагеря, а за неудобства в первый день родителям была предоставлена денежная компенсация в размере 500 евро скидки на следующее бронирование", – говорит владелец лагеря Олег Хороший.

В администрации Star Time Camp также рассказали, что Люсия Задорожная прибыла в лагерь в тот же день, когда в нем завершали оборудование дополнительных глэмпов. В частном разговоре с руководством она очень хорошо отзывалась об этом лагере, назвала его лучшим украинским проектом в Испании за последние 20 лет и даже просила записать своих детей на 7-ю смену в лагерь.

Также в администрации лагеря утверждают, что по итогам визита представительницы омбудсмена был составлен протокол с незначительными замечаниями, однако с положительными выводами в целом.

А через несколько дней, пока лагерь работал по своей программе, Задорожная написала сообщение о "бесчеловечных" условиях, "угрожающих жизни" детей и заявила, что уже четыре дня борется за спасение маленьких украинцев, оказавшихся в Star Time Camp.

Подобный фидбек стал и для администрации лагеря и его владельца полной неожиданностью.

"Очень странно читать вашу публикацию, поскольку после вашего визита в лагерь вы сказали, что это лучший украинский проект за последние 20 лет в Испании. Также мы с вами составили протокол, в котором вы указали, что лагерь отвечает всем нормам. И только есть небольшие замечания. Во время личного разговора вы спросили меня, есть ли у нас места на 7-ю смену для ваших детей. А фотографии в посте вы использовали из одного глэмпа, который был закрыт и в нем не проживали дети. Вы это тоже знаете. Спасибо за поддержку украинского бизнеса!" – написал Хороший в комментариях к сообщению Задорожной.

Ответа, утверждает он, от представительницы омбудсмена так и не дождался. Зато возможность комментировать сообщение была закрыта.

Хороший рассказывает, что пытался достучаться и до Лубинца, который, поддержав обвинение Задорожной, назвал руководство лагеря мошенниками.

Владелец Star Time Camp обратился к омбудсмену из-за личных сообщений.

"К сожалению, лагерь уже некоторое время находится под атакой конкурентов. За это время у нас была госпожа Задорожная, подписавшая акт своего обследования (акт добавляю к сообщению), после чего вышла в информационное пространство с совершенно другой повесткой. Также к нам приезжали разные проверки с испанской стороны, и вчера были представители посольства Украины. Все они сделали исключительно положительные выводы о лагере. Мне очень досадно, что вы опубликовали непроверенную информацию, умышленно пятнающую репутацию лагеря. Жаль, что вы стали инструментом в уничтожении украинского бизнеса. Приглашаю Вас в лагерь, чтобы Вы составили свое мнение о нас и сделали честные собственные выводы. Благодарю за внимание. Хороший день!" – написал Хороший в сообщении.

Ответа от Лубинца он также не получил, хотя сообщение в мессенджере обозначено как прочитанное.

"Нарушение прав детей" или черный пиар со стороны конкурентов?

Между тем в ряде СМИ и Telegram-каналов понеслась целая волна обвинений в адрес Star Time Camp, администрации заведения – настолько интенсивная, что вызвала подозрения в том, что кому-то очень хочется уничтожить рейтинги лагеря. Клиенты Star Time Camp из базы, которая, как подозревают в администрации, была похищена, начали получать сообщения, в которых руководство заведения называли мошенниками и рассказывали об "ужасах" отдыха в Star Time Camp. В то же время происходили попытки заблокировать страницы лагеря в соцсетях и профиль его владельца Олега Хорошего.

А впоследствии стало известно и имя человека, который стал инициатором приезда Задорожной в лагерь и первым заявил о тех "бесчеловечных условиях", в которых находятся в Star Time Camp украинские дети. Ею оказалась некая Оксана Лебедева, которая, по ее словам, отправила своего ребенка на отдых в этот лагерь и на обращение которой молниеносно отреагировала представительница украинского омбудсмена.

В сообщении Лебедевой в Facebook нашлось место и для рассказов о "ночевке в резиновой палатке без воды и кондиционирования в 42 градуса жары", и о том, что представители администрации лагеря "блокируют входящие звонки и держат детей в ужасных условиях".

К Оксане Лебедевой Олег Хороший подал иск за клевету. А адвокаты лагеря, начав разбираться в ситуации, предположили, что и ее сообщение, и дальнейшие обвинения со стороны представительницы омбудсмена могли быть не случайными – они, по мнению юристов, могли иметь под собой личные мотивы. Ведь в профиле Лебедевой местом работы указан Gen.Camp – образовательно-реабилитационный лагерь, который по странному "совпадению" также работает в Испании, однако Елена почему-то отправила своего ребенка "за 4 тыс. км" не в этот лагерь, а в другой.

Притом что СМИ называли Лебедеву не просто сотрудницей, а основательницей Gen.Camp.

Ввиду того, что и Gen.Camp, и Star Time Camp работают с благотворительными фондами в направлении предоставления отдыха для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей военных, однако благодаря собственной обширной территории Star Time Camp оказался более привлекательным для такого формата сотрудничества и получал значительную часть заказов благотворительных отдыха, у адвокатов и возникли подозрения, что кампания против Star Time Camp имела иные причины, чем забота о комфорте украинских детей.

Скорость, с которой разворачивалась кампания против Star Time Camp, по предположениям адвокатов, может объясняться связями Лебедевой во власти: СМИ писали о том, что лагерь Gen.Camp находится под патронатом первой леди Елены Зеленской. А на сайте Gen.Camp содержится солидный перечень государственных организаций, поддерживающих работу этого лагеря.

И если предположения о связях Оксаны Лебедевой с власть имущими, как заподозрили адвокаты Олега Хорошего, имеют под собой почву, становится более понятной и молниеносная реакция Офиса омбудсмена, и массированность публикаций, направленных на уничтожение репутации Star Time Camp в СМИ, которые даже не попытались выслушать другую сторону конфликта.

После скандала: МИД опроверг плохие условия в лагере, а заведение страдает от провокаторов

После резонансной огласки медиа и обвинений от должностных лиц в лагерь с проверкой оперативно приехали представители посольства Украины в Королевстве Испания и консул Украины в Малаге. Они осмотрели лагерь, пообщались с администрацией и детьми. Нарушений проверяющие не выявили, а представители консульства Украины в Испании подтвердили: те незначительные замечания, которые были отмечены в протоколе по итогам приезда Задорожной, администрация оперативно устранила. Подробное сообщение об этом было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.

На время повторных проверок все глэмпинги были полностью введены в эксплуатацию, в них установлены душевые кабины, санузлы и кондиционеры. Помещение для игр и отдыха было оборудовано кондиционером. Отдельно были закуплены дополнительные вентиляторы. Помещения также регулярно убирались, обеспечивалась охрана лагеря, в том числе с использованием видеокамер. Кроме того, были созданы кол-центр и прямой канал общения в режиме реального времени между родителями и воспитателями, отметили дипломаты.

Однако градус напряжения это не снизило. В лагере рассказывают: с первого дня, когда была опубликована запись Задорожной, Star Time Camp страдает от провокаторов. Люди, которые называют себя "родителями" детей, отдыхающих в лагере, пытаются проникнуть на территорию, а также устраивают скандалы, которые вряд ли делают отдых маленьких украинцев приятнее.

Поэтому администрация заведения даже вынуждена была обратиться в местную полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и якобы установили одну из "родительниц", которая еще в первый день, по словам сотрудников лагеря, приехала в Star Time Camp, пыталась спровоцировать конфликт, использовала нецензурную лексику, предпринимала попытки снимать детей на фото и видео. Такое поведение, собственно, и заставило администрацию заведения вызвать полицию.

В то же время у Telegram появилась так называемая группа ненависти, как ее называют представители лагеря, куда приглашают и включают клиентов лагеря Star Time Camp с целью настроить их против отдыха именно в этом лагере. И, утверждают в администрации заведения, люди, представлявшиеся "родителями" и пытавшиеся спровоцировать конфликт, "старались" именно для создания контента для этого паблика, вероятно, для большей убедительности "аргументов", из которых отдыхающим якобы следует держаться от Star Time Camp как можно дальше.

Через несколько дней после взрыва скандала в медиа менеджеры сервисной службы Star Time Camp начали получать уведомления от клиентов о том, что они получают регулярные рассылки на личные номера от "неравнодушных людей" с негативными отзывами о лагере и предложением присоединиться к определенной группе в Telegram, где вроде бы им раскроют всю правду о лагере (скриншоты этих сообщений, переданные представителями Star Time Camp, были опубликованы выше).

В администрации заведения провели внутреннее расследование и заподозрили: номера для этой рассылки недоброжелатели взяли из базы контактов самого Star Time Camp – в ее похищении в лагере заподозрили уволившуюся перед скандалом сотрудницу (затем она стала активной участницей "группы ненависти" в Telegram).

Кроме того, специалисты выяснили, что после похищения базы контактов управление ею и доступ к контактам появился еще у одного бывшего сотрудника Star Time Camp, который после увольнения создал собственный лагерь – и, по словам администрации Star Time Camp, воспользовался ситуацией, чтобы попытаться переманить клиентов лагеря к себе.

Упомянутая "группа ненависти" функционирует до сих пор. В ее создании и деятельности в руководстве атакованного медийно лагеря подозревают ряд лиц, среди которых, кроме упомянутой Елены Лебедевой, еще несколько бывших сотрудников лагеря, а также нанятых для массовости людей.

Несмотря на заявления МИД о том, что никаких нарушений в работе Star Time Camp сейчас нет, создатели группы продолжают бомбить клиентов из базы Star Time Camp приглашениями в группу, где те получают массу негатива об этом лагере. Не гнушаются и открытыми угрозами в адрес лагеря с обещаниями "уничтожить и закрыть его" и призывами к украинцам не везти своих детей в Star Time Camp.

На сегодняшний день по факту заказной атаки на репутацию лагеря и похищения базы клиентов открыто уголовное производство. Впереди – суд. OBOZ.UA будет пристально отслеживать ситуацию и расскажет, что установит следствие и на чью сторону в этой истории станет в итоге Фемида.