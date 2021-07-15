В отеле на Прикарпатье злоумышленник выстрелил девушке в лицо. Фото 18+

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Стрельба в Синегоре

На Ивано-Франковщине в резиденции "Синегора" произошла стрельба и конфликт. Пострадали двое человек: 20-летняя девушка и ее брат. Как заявила раненная украинка, конфликт развязал 44-летний киевлянин, который впоследствии и открыл огонь из травматического оружия.

Факт стрельбы 14 июля подтвердили на сайте областного ГУ Национальной полиции. Отмечается, что сам инцидент случился в ночь с 9 на 10 июля. Подробности нападения на своей странице в Instagram рассказала потерпевшая, подписанная в социальной сети как Анастасия Бандеровская.

Она рассказала, что приехала отдыхать в отель с компанией друзей и родных, в том числе братом, женихом и двумя маленькими детьми.

Конфликт между постояльцами и еще одним гостем отеля, 44-летним мужчиной, вспыхнул поздно вечером. Последний обвинил парней в том, что они якобы курили в коридоре, но девушка заявила, что это не так.

Вскоре мужчина начал снимать компанию на камеру телефона, то же самое сделал жених Анастасии.

В лицо девушки выстрелили из "травмата"

Как написала она, отдыхающий сперва угрожал: "Я сейчас вас здесь перестреляю", – а потом и действительно открыл огонь.

Сперва он ударил рукоятью оружия по голове брата девушки. Когда та побежала к парню, мужчина выстрелил. Пуля попала в лицо, а именно щеку и нос пострадавшей.

Она пожаловалась, что не знает, как будет выглядеть ее лицо после того, как ранение заживет.

Пуля зацепила щеку и нос

Девушка также заявила, что дело якобы могут "замять". Она утверждает, что стрелка позже отпустили, а само производство из хулиганства переквалифицировали на нанесение легких телесных повреждений.

Момент конфликта

Осторожно, кадры 18+!

Ранение девушки
Рана от удара со швами на голове парня

Полный пост девушки:

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Instagram пострадавшей
Instagram пострадавшей
Instagram пострадавшей

Как ранее писал OBOZREVATEL:

УкраинаИвано-ФранковскНациональная полиция Украиныстрельба