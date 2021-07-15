В отеле на Прикарпатье злоумышленник выстрелил девушке в лицо. Фото 18+

На Ивано-Франковщине в резиденции "Синегора" произошла стрельба и конфликт. Пострадали двое человек: 20-летняя девушка и ее брат. Как заявила раненная украинка, конфликт развязал 44-летний киевлянин, который впоследствии и открыл огонь из травматического оружия.

Факт стрельбы 14 июля подтвердили на сайте областного ГУ Национальной полиции. Отмечается, что сам инцидент случился в ночь с 9 на 10 июля. Подробности нападения на своей странице в Instagram рассказала потерпевшая, подписанная в социальной сети как Анастасия Бандеровская.

Она рассказала, что приехала отдыхать в отель с компанией друзей и родных, в том числе братом, женихом и двумя маленькими детьми.

Конфликт между постояльцами и еще одним гостем отеля, 44-летним мужчиной, вспыхнул поздно вечером. Последний обвинил парней в том, что они якобы курили в коридоре, но девушка заявила, что это не так.

Вскоре мужчина начал снимать компанию на камеру телефона, то же самое сделал жених Анастасии.

Как написала она, отдыхающий сперва угрожал: "Я сейчас вас здесь перестреляю", – а потом и действительно открыл огонь.

Сперва он ударил рукоятью оружия по голове брата девушки. Когда та побежала к парню, мужчина выстрелил. Пуля попала в лицо, а именно щеку и нос пострадавшей.

Она пожаловалась, что не знает, как будет выглядеть ее лицо после того, как ранение заживет.

Девушка также заявила, что дело якобы могут "замять". Она утверждает, что стрелка позже отпустили, а само производство из хулиганства переквалифицировали на нанесение легких телесных повреждений.

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Полный пост девушки:

Как ранее писал OBOZREVATEL: