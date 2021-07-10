В Харькове неизвестные обстреляли трамвай: есть пострадавший. Фото

В Харькове днем 10 июля двое неизвестных совершили несколько выстрелов по трамваю с людьми. В результате небольшое ранение получил один из пассажиров.

Инцидент произошел на улице Полтавский Шлях около 17:00 субботы. Об этом сообщил местный Telegram-канал, публикуя фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что общественный транспорт спускался из Холодной горы в сторону Южного вокзала. По словам очевидцев, стрельба была открыта из травматического оружия.

Пули разбили несколько окон трамвая. В это время пассажиры в панике попадали на пол. Известно, что мужчина в салоне травмировался разбитым стеклом.

"Двоих пи*дюков пытались догнать, но не получилось", – говорится в сообщении.

Транспортное средство было остановлено на Южном вокзале, на место ЧП вызвали правоохранителей.

Напомним: 30 июня утром в Харькове произошла уличная стрельба. Тогда ранение получил 31-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июля возле бара "Молодость" в Харькове произошел спор вокруг вопроса "Чей Крым?". Во время него один мужчина ранил ножом другого.