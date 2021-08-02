Сидели под зонтиком, обнявшись: очевидцы рассказали о гибели влюбленной пары во Львове. Фото

Парень и девушка, которых убило деревом во время урагана во Львове, перед гибелью сидели на лавочке под зонтиком. Непогода накрыла город мгновенно.

Об этом местному изданию Galnet рассказали очевидцы трагедии. По их словам, влюбленные видимо хотели пересидеть стихию (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Жительница Львова Ивона Лобан, которая также находилась в Стрыйском парке, отметила, что ураган накрыл город внезапно. Сперва начался дождь, а затем налетел сильный ветер.

Женщина отметила, что люди в парке были растерянными и не знали, что делать.

"Кто-то ехал на самокатах, одна пара обнявшись сидела под зонтиком на лавочке и хотела переждать бурю", – сказала Лобан, уточнив, что это были именно погибшие молодые люди.

Львовянка подчеркнула такой вариант переждать непогоду был не самым плохим, потому что бежать было некуда, а вокруг все рушится.

Как сообщал OBOZREVATEL, непогода во Львове вечером 1 августа привела к гибели 20-летнего парня с 18-летней девушкой, на которых упали две большие ветки. Оба получили несовместимые с жизнью травмы.

По предварительным данным, причиной обрушения веток мог стать удар молнии.