Шуфричу избрали меру пресечения без права внесения залога: сколько времени нардеп проведет в заключении. Видео

Печерский районный суд Киева определил меру пресечения для Нестора Шуфрича, главы Комитета Верховной Рады по свободе слова, которому было объявлено подозрение в государственной измене. Его было решено заключить под стражу до 13 ноября включительно.

Это произошло во время заседания суда. Информагентство "Укринформ" обнародовало кадры заключения под стражу нардепа в зале суда.

"Суд... постановил: ходатайство о применении меры пресечения о содержании под стражей в отношении подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича удовлетворить и применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Шуфрича Нестора Ивановича до 13.11. 2023 включительно. Взять подозреваемого Шуфрича Нестора Ивановича под стражу в зале суда", – отмети судья Сергей Вовк во время проведения заседания.

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Вовк подчеркнул, что председателя Верховной Рады уведомят о решении суда. За контроль над исполнением постановления будет ответственен прокурор, действующий в рамках уголовного производства. Также он отметил, что в течение пяти дней с момента провозглашения определения стороны имеют право обжаловать его в Киевском апелляционном суде.

В свою очередь, Шуфрич сказал, что решение об аресте "ожидаемо".

"Власти это нужно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу. Его подозревают в государственной измене. Шуфрич, утверждает источник, тесно работал с эфэсбэшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем. Этот беглый чиновник уже несколько лет скрывается в Москве. Из российской столицы он дистанционно координировал работу российской агентуры в Украине.