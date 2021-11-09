"Шпионы отдыхают": рецидивист заманил в свои сети десятки детей, с легкостью меняя фамилии и города

Прокуратура передала в суд дело о развращении и изнасиловании тринадцати детей в г. Южный Одесской области. В этих страшных преступлениях обвиняют 70-летнего Виталия Филипова, которого... досрочно выпустили из тюрьмы за аналогичные преступления. Однако теперь ему грозит пожизненное лишение свободы, что не даст ломать жизни других маленьких жертв.

Подробнее о резонансном деле читайте в материале OBOZREVATEL.

Одесская областная прокуратура сообщила о тринадцати пострадавших детях в Южном, которых педофил развращал и насиловал в течение 2020-21 гг. Однако неофициально правоохранители говорят, что жертв наверняка больше: счет может идти на десятки.

"Расследовать преступления против детей – чрезвычайно сложно. Трудно и допрашивать маленьких пострадавших, ведь важно не навредить: все они и так получили психологическую травму", – объясняют полицейские.

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К тому же некоторые родители категорически и сами отказываются общаться с полицией, и запрещают разговаривать с их детьми. Что, конечно, усложняет расследование.

Правоохранители говорят, что чисто по-человечески пап и мам можно понять, однако если вина педофила не будет доказана, то он будет продолжать ломать детские жизни. Однако, считают в полиции, в случае с Филиповым доказательств уже с головой.

Мужчина на протяжении всей своей жизни испытывал извращенную страсть исключительно к мальчикам. В Южном всем его жертвам было от 8 до 14 лет.

"Заманивал к себе под предлогом, что даст поиграть на игровой приставке, на мобильном телефоне. Обещал угостить сладостями", – рассказали в прокуратуре. Дети безбоязненно шли домой к "доброму дедушке"...

Одним детям педофил после изнасилования давал деньги (в деле фигурирует сумма в 50 гривен), другим – конфеты. Всех насиловал днем в своей комнате, которую арендовал. Всех потом провожал и угрожал ни в коем случае никому не рассказывать о случившемся. Шантажировал записанным видео.

Над некоторыми маленькими жертвами педофил издевался неоднократно – на протяжении нескольких месяцев. Несколько детей оставлял у себя ночевать. Как такое возможно – не укладывается в голове. И много вопросов к родителям.

По информации собеседников OBOZREVATEL, Филипов родом из Белгород-Днестровского. В этом городе он был впервые осужден – на тот момент юному преступнику было всего 17 лет. Другие судимости были за преступления в Кривом Роге, Херсоне и Кропивницком.

Последняя – в 2013 году. Рецидивист должен был отсидеть 11 лет (за преступления против нескольких детей, младшему из которых было всего два годика), однако его выпустили досрочно.

В феврале 2018 года Петровский районный суд Кировоградской области удовлетворил ходатайство педофила и "скостил" ему часть срока. Суд посчитал, что опасный преступник... встал на путь исправления.

"После этого рецидивист обосновался в приморском городе Южном, где в очередной раз поменял фамилию. До этого он даже судим был под разными ФИО. Шпионы просто отдыхают", – говорят наши источники.

Мужчина устроился на работу во Дворец культуры "Дружба". Как рассказывал нашим журналистам руководитель коммунального учреждения, за все время к Филипову не было никаких претензий: "Он был хорошим и ответственным сотрудником. Не очень контактным, не искал дружбы с кем-то. Я даже подумать не мог, что такое произойдет...".

Несколько раз директор Дворца культуры видел, как вечером к охраннику приходил мальчик, который называл Филипова дедушкой. "Больше гостей не было – к нему не ходили ни друзья, ни женщины. Меня информация о задержании нашего охранника просто шокировала", – объяснил руководитель.

Не менее потрясены были и другие жители г. Южный. Во Дворце культуры занималось много детей, но никто не подозревал, что рядом с ними находится неоднократно судимый насильник.

Виталия Филипова обвиняют в изнасиловании, сексуальном насилии и развращении тринадцати детей (ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 15). За это ему грозит пожизненное заключение. И этой единственный законный шанс избежать новых жертв.