"Шлемы 41-го года, обнять и плакать": генерал ВСУ оценил снаряжение армии Путина

Пропагандисты называют российскую армию "второй по силе в мире". Но при этом оккупанты продолжают использовать устаревшую технику и средства индивидуальной защиты.

На "мощь" путинских оккупантов обратил внимание начальник Центрального управления продовольственного обеспечения ВСУ, генерал Николай Куклюк. В Facebook он опубликовал фото "легендарной и непобедимой армии".

"Шлемы стальные 1941 года, берцы – "1000 шагов", подсумки для магазинов – "обнять и плакать", ремень поясной полевой с бляхой советской звездой, ну и горшок, чтобы не обос*аться (в комплекте). Бояться всем!" – смеется Куклюк.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты за 14 дней войны против Украины потеряли более 12 тысяч своих солдат и офицеров. При этом Путин утверждает, что отправил воевать против нашего государства только "профессиональных военных". Но в это верится с трудом, если посмотреть на них.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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