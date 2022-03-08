Путин заявил, что отправил в Украину только "профессиональных военных"

Глава России Владимир Путин заявил, что не отправит в Украину ни военнослужащих срочной службы, ни резервистов. Лидер страны-агрессора утверждает, что послал воевать против нашего государства только "профессиональных военных", однако это заявление вызывает сомнения.

О войне против Украины диктатор высказался в видеообращении, которое было записано для женщин по случаю 8 марта. Агрессор продолжает называть убийства мирных граждан и детей "спецоперацией".

"Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу, и не будет проводиться дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные", – заявил Путин.

Видео дня

Для более объективного освещения информации, OBOZREVATEL предлагает взглянуть, как выглядят "профессиональные военные" Путина, о которых он рассказывает россиянам и которыми его пропагандисты пытаются запугать весь цивилизованный мир:

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным на утро 7 марта Украине погибли более 11 тысяч российских солдат, почти 2 тысячи сдались в плен (и активно продолжают это делать). Еще примерно 30 тысяч оккупантов получили ранения.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россия давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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