"В тюрьму из-за наркомана – это перебор": почему суд во Львове признал шестерых копов виновными в смерти парня

Решение Галицкого районного суда Львова о признании шестерых сотрудников патрульной полиции виновными в превышении служебных полномочий, которое привело к гибели человека, вызвало неоднозначную реакцию украинцев. Одни считают, что это еще мягкое наказание, другие – что копам "испортили жизнь". Более того, чуть ли не "связали руки" всем правоохранителям, которые теперь сто раз подумают: "А стоит ли оно того?"

Что же произошло во Львове и почему суд вынес такой приговор – читайте в материале OBOZREVATEL.

ЧП произошло 9 февраля 2018 года во Львове. Шестеро полицейских подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) – Назарий Андрушкив, Станислав Гетьман, Александр Демчина, Степан Дорош, Дмитрий Леськив и Олег Устияновський – зашли в салон под названием "Национальная лотерея". Никакой лотереи там, конечно не было – банальные игровые автоматы.

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Полицейские стали проверять ночных посетителей заведения на ул. Кулиша. Во время поверхностного осмотра нащупали в кармане 22-летнего львовянина сверток предположительно с наркотиками. Во время задержания Владимир Клим глотнул его, (как позднее выяснилось, в нем было 2,3 грамма каннабиса). Полиэтиленовый пакет перекрыл дыхательные пути парня и тот скончался.

В прокуратуре Львовской области заявили, что полицейские устроили "проверку" незаконно, так как не было вызова в это заведение, не было сообщения о каком-либо правонарушении. Потому и оснований для обыска (осмотра) посетителей тоже не было.

По мнению прокуратуры, полицейские применили без причины меры физического воздействия. "Наносили телесные повреждения, затягивали руки пластиковыми хомутами, неоднократно бросали потерпевшего на землю, не предоставили своевременно медицинскую помощь, в результате чего человек умер", – рассказали в прокуратуре.

Что произошло в игровом салоне, можно посмотреть на видео с камер наблюдения. На записях хорошо виден весь "процесс", как Владимира Клима задерживают в помещении, выводят на улицу, как он теряет сознание и падает на землю. Несмотря на попытки полицейских помочь (один из них делал даже массаж сердца), было уже поздно – парень скончался еще до приезда "скорой".

3 июля 2021 года Галицкий районный суд Львова признал инспекторов Патрульной полиции Львовщины виновными в превышении служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч.1 ст.28, ч.3 ст. 365 УК Украины). Всех шестерых полицейских приговорили к восьми годам лишения свободы (максимальное наказание – 10).

Они будут лишены специальных званий "лейтенант полиции", также им запрещено занимать должности в государственных органах в течение трех лет и они должны будут выплатить по 48 тысяч за проведение экспертизы. Около 4 млн гривен компенсации морального ущерба родным погибшего парня выплатят из бюджета.

В Патрульной полиции Украины ТОРовцев виновными не считают.

"Наша позиция неизменна – полицейские выполняли свои служебные обязанности. Мы не согласны с решением суда и адвокаты уже готовят жалобу в суд апелляционной инстанции, где мы будем добиваться справедливости", – заявили в структуре.

Тем временем патрульные неофициально рассказали OBOZREVATEL, что всему виной "палочная система".

"Судя по всему, во Львове парни не выполнили план по протоколам и таким образом проявили инициативу. Но устроить "шмон" без оснований нельзя, а письменного приказа не было", – рассказал правоохранитель.

По его словам, план по протоколам и толкает полицейских на "небольшие превышения". Но никто не думает, что это может привести к страшному итогу.

В то же время некоторые патрульные говорят, что уже задумались об увольнении со службы. По их мнению, "за такую зарплату рисковать жизнью, а из-за наркомана сесть в тюрьму – это перебор".

Отметим, что ранее родители скончавшегося Владимира Клима обвиняли правоохранителей в том, что они якобы подбросили наркотики их сыну и заставили их съесть: мол, это во Львове отработанная схема по выкачиванию денег из обеспеченных родителей. Однако эта информация не нашла подтверждения.

Что касается приговора полицейским, то он еще не вступил в силу. У ТОРовцев есть 30 дней на то, чтобы подать апелляцию. В данный момент они служат – никто из них не отстранен.