Схемы в ГП 'Морричсервис': кто такая Ирина Костюк и что известно о ее покровителях

ГП "Морричсервис", в должности директора которого была восстановлена ​​Ирина Костюк, относится к сфере управления Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации). Государственная служба морского и речного транспорта Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра инфраструктуры.

Об этом пишет издание "Антикор". Костюк ранее возглавляла предприятие в период с 2019 года, но была уволена 21 мая текущего года "за неэффективное использование государственных средств", о чем было указано в официальном приказе.

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Однако, буквально через месяц была восстановлена ​​в должности. Одним из влиятельных покровителей Костюк якобы стал ее сожитель Андрей Васильев, который работает в ООО "Нибулон" – известного монополиста на рынке годовых перевозок Алексея Вадатутского.

До назначения на должность Костюк была учредителем ООО "Бюро по регистрации плавсредств" и вероятно конечным бенефициаром ООО "Бюро судоходства", поскольку оба ООО были зарегистрированы по месту жительства Костюк. Интересно, что после назначения Костюк в 2019 году директором ГП "Морричсервис" обе вышеуказанные компании изменили адрес на соседнее помещение с ГП "Морричсервис". Не прошло опять-таки и месяца после восстановления Ирины Костюк в должности директора ГП "Морричсервис", как предприятие начало попадать в эпицентр коррупционных скандалов.

Несколько недель назад Служба безопасности Украины провела обыски в Одесском сервисном центре "Морричсервиса" по подозрению в махинациях, участие в которых могла принимала непосредственно Костюк. Суть схемы заключалась в "ускорении" регистрации документов на все типы судов в Украине, что, согласно так называемых "расценок", обнародованных в СМИ, могло составлять суммы в сотни тысяч, если не миллионы долларов.

Как сообщает ряд источников, при возможном содействии Ирины Костюк оформлялись технические паспорта билеты, документы о прохождении соответствующих технических осмотров и даже право собственности на суда через ряд фирм "прокладок". К числу таких относится уже упомянутые компании, которые ранее принадлежали Костюк – "Бюро по регистрации плавсредств" и "Бюро судоходства", владельцами которых формально являются близкие подруги Костюк Ольга Синельникова и Юлия Рыженко соответственно. Да, формально Костюк уже не является собственником конкретных активов, но с учетом активного "сотрудничества" указанных компаний с ГП "Морричсервис" возникает множество вопросов, на которые ищут ответы правоохранительные органы.

Также в государственной структуре была налажена схема по вымогательству взяток с моряков при оформлении ими различного рода документов. Речь идет о суммах в несколько тысяч долларов с каждого. От таких действий страдают более 150 000 украинских моряков, которые вынуждены сталкиваться с подобными коррупционными рисками.

Кроме того, по данным СМИ, одним из соучастников этой схемы может быть скандальный бизнесмен Андрей Иванов, имеющий бизнес в России и оккупированном Крыму и якобы контролирует ряд профильных организаций в Украине – "Морскую палату Украины" и Ukrainian Seafarers Union.