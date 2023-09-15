"Схемы" на десятки миллионов долларов: названы организации, через которые за границу сбежало больше всего уклонистов. Инфографика

Журналисты установили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из Украины мужчин призывного возраста. Также они выяснили имена и фамилии 2248 граждан, которые пересекли границу за разрешениями от Львовской ОВА и не вернулись.

Список уклонистов NGL.media публиковать не стало, однако составило перечень львовских организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали бегству мужчин из страны, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА. Выезд был организован через предназначенную для водителей-дальнобойщиков систему "Шлях", которую правительство с началом большой войны позволило использовать волонтерам.

В издании указали: такая "услуга" стоит на черном рынке 3000-5000 долларов с человека, поэтому речь идет о схемах на десятки миллионов долларов.

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Всего NGL.media обнаружило 372 организации, связанные с бегством уклонистов из страны.

Лидерами антирейтинга стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области. Это местный центр всеукраинского общества "Просвіта" и ОО "Театр Хліб". Используя их, за границу выехало около 200 мужчин.

Письма ЛОВА от имени николаевской ячейки "Просвіти" писала председатель организации 34-летняя Наталья Муха, которая также руководит николаевским народным театром "Хліб". А от общественной организации "Театр Хліб" писал ее руководитель, 22-летний Роман Збудовский, участник одноименного театра.

И Муха, и Збудовский последовательно игнорировали звонки и сообщения в мессенджерах от журналистов.

"Мы осознаем, что часть беглецов могла поступить так самовольно, без ведома руководства организаций. Но настойчивое избегание объяснений наталкивает на мысль, что таким руководителям есть что скрывать", – предположили в СМИ.

На третьем и четвертом местах – фонды "Легіон Січових Стрільців" и "Промінь нашої надії".

Телефоны этих организаций либо отключены, либо недействительны, а никакой информации об их деятельности нет. Официально они зарегистрированы во Львове, но их учредители – на одной улице в Трускавце. В общей сложности от этих организаций выехали и не вернулись почти 150 человек.

Пятое и шестое места заняли "Комісія із боротьби з корупцією в м. Самбір" и "Відродження нашої України". Они сознательно или несознательно помогли более 100 уклонистам.

Деятельность указанных организаций ранее привлекла внимание журналистов и правоохранителей. Материалы начали изучать в уголовном расследовании, но на каком этапе оно находится в NGL.media не знают.

Седьмое место в антирейтинге у фонда "Сприяння та допомоги" (минимум 43 уклониста). Связаться с руководством у расследователей не вышло.

Восьмое – у благотворительной организации "Спорт нації". Ее руководитель Александр Павелец после получения списка перестал отвечать на звонки и сообщения.

Девятое место занял "Світ любові". Руководитель этого фонда Ирина Ермоленко при первом разговоре сказала, что знает о невозвращении трех человек, двое из которых лечатся за границей, поэтому информация о 40 уклонистах ее удивила. После того, как журналисты выслали ей список мужчин, на связь она не вышла.

Десятое место антирейтинга занял "Благодійний фонд Степана Бандери". Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от него, по которым уехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал. Руководитель БФ Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений, а теперь общаться отказался.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно в Одесской области задержали бывшего диакона Одесской епархии УПЦ МП, который помогал гражданам призывного возраста незаконно выезжать за границу. Уклонистам предлагалось выехать в качестве "церковных клириков".

– Сотрудники СБУ разоблачили главу военной медкомиссии в Киевской области, которая "списала" полсотни уклонистов за более чем 10 миллионов гривен взяток. Стоимость "услуги" для одного мужчины составляла до 7 тысяч долларов США.

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