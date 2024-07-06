'Схема' действовала на территории двух областей: в СБУ раскрыли, в чем обвиняют экс-прокурора Ильницкого, 'прославившегося' лакшери свадьбой

В Службе безопасности подтвердили задержание во Львове бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, который занимался преступными "схемами для уклонистов". Злоумышленники орудовали на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

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Стоимость "услуг" составляла до 12 тыс. долларов США с человека. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители отметили, что организатором преступной схемы оказалась местная адвокат. Во время обысков в ее доме задержан также ее зять, бывший прокурор, который почти год находился в розыске по подозрению в подделке документов.

Адвокат действовала в составе преступной группы, в которую привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а также работников ТЦК и СП. Стоимость услуг злоумышленников составляла до 12 тыс. долларов США с человека, а всего они успели "заработать" почти 500 тыс. долларов. Схема действовала на территории Львовской и Ивано-Франковской областей.

По информации СБУ, адвокат способствовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в государственных реестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности. Такая схема позволяла потенциальным призывникам незаконно пересечь границу Украины.

Правоохранители задержали организатора схемы при получении первой части средств в размере 3500 долларов США. При обыске у фигурантки в ручной сумке было обнаружено около 1,5 млн в гривневом эквиваленте. Кроме этого, изъяты черновые записи, подтверждающие ведение противоправной деятельности.

На основании собранных доказательств следователи Национальной полиции сообщили адвокату о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что подозреваемая за вознаграждение обещала повлиять на принятие решения военными должностными лицами ряда ТЦК и СП Львовской области об оформлении отсрочки от призыва по мобилизации для двух мужчин призывного возраста и без прохождения ими медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

Напомним, бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, "прославившегося" своей роскошной двухдневной свадьбой вблизи Львова с экс-работницей ГБР Роксоланой Москвой, задержали сотрудники СБУ. Арестовали также его тещу, адвоката Богдану Москву.

Как сообщал OBOZ.UA, 27-летняя Роксолана Москва ранее работала во Львовском территориальном управлении ГБР. Во время работы на госслужбе женщина приобрела себе новый Audi Q8 из салона стоимостью более 2,3 млн. грн.

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