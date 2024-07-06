Прятался на чердаке у тещи: СБУ задержала экс-прокурора Ильницкого, 'прославившегося' лакшери свадьбой с экс-работницей ДБР

Бывшего прокурора Ростислава Ильницкого, "прославившегося" своей роскошной двухдневной свадьбой вблизи Львова с экс-работницей ДБР Роксоланой Москвой, задержали сотрудники СБУ. Арестовали также его тещу, адвоката Богдану Москву.

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Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на собственные источники. Задержание обоих лиц произошло во время документирования правоохранителями получения неправомерной выгоды за помощь в уклонении от мобилизации.

Как говорится в материале, адвокат Москва получила взятку в размере 3500 долларов за влияние на сотрудников ТЦК и СП Львовщины. Должностные лица принимали решение об обновлении военно-учетных данных и получении QR-кода двумя военнообязанными, а также предоставлении одному из них отсрочку от призыва по мобилизации.

После получения средств в пятницу, 5 июля, СБУ задержала Москву, сообщило СМИ. После этого в ее доме провели обыск и обнаружили на чердаке экс-прокурора и зятя адвоката, Ростислава Ильницкого, который находился в розыске с декабря 2023 года.

По данным журналистов, правоохранители проводят неотложные следственные и процессуальные действия, а также устанавливают других возможных участников преступления.

Напомним, Ростислав Ильницкий и Богдана Москва стали известны после того, как отпраздновали пышную свадьбу экс-прокурора и дочери адвоката, экс-сотрудницы ДБР Роксоланы Москвы в октябре 2023 года. Роскошный пир, который устроили в пятизвездочном комплексе Emily Resort в разгар войны, возмутил общественность.

Только двухметровый свадебный торт, по оценкам кондитеров, стоил около 100 тысяч гривен. Развлекали молодоженов и их гостей звездные исполнители Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Колокола солнца", а ведущим праздника был Григорий Решетник.

В сети свадьбу назвали "пиром в чуму". Украинцы писали, что такой свадьбе могут позавидовать даже звезды Голливуда и столь пышное празднование в разгар войны с РФ неуместно.

Ростислав Ильницкий в 2019 году был в Радехове заместителем местного прокурора. За несколько месяцев до свадьбы по собственному желанию уволился из прокуратуры Печерского района Киева.

Впоследствии во Львове представители ТЦК и СП пытались вручить повестку экс-прокурору Ильницкому, однако отдать ему документ лично военным так и не удалось. Они не смогли найти Ильницкого ни по одному из адресов, поэтому повестку оставили в почтовом ящике по адресу проживания.

В декабре 2023 года Яворивский отдел полиции объявил в розыск бывшего прокурора Ильницкого по подозрению в подделке документов, а именно по трем пунктам статьи 358 Уголовного кодекса:

– ч.1– Подделка удостоверения или официального документа, выданного или заверенного предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, нотариусом, государственным регистратором.

– ч.3 – Действия, предусмотренные первым или вторым пунктом настоящей статьи, совершены повторно или по предварительному сговору группы лиц.

– ч.4 – Использование заведомо подложного документа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ сообщила о подозрении российскому полковнику Ивану Панченко, который приказал нанести ракетный удар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области. Оккупант отдал преступный приказ в начале мая 2022 года.

– Также СБУ задержала очередных участников агентурной сети ФСБ, корректировавших ракетно-дроновые удары по военной инфраструктуре Сил обороны. Злоумышленники под видом пары шпионили за морской охраной Одесщины.

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