Шефир ответил на слухи о постановке покушения и назвал свою версию. Видео

Первый помощник президента Сергей Шефир отверг обвинения в инсценировке покушения, которое произошло 22 сентября. Чиновник считает, что нападение связано с попыткой давления на украинскую власть.

Об этом он рассказал журналистам в Трускавце, передает "Сегодня". Шефир добавил, что сейчас передвигается на бронированном автомобиле.

"Когда читаю об этом – где-то смешно, где-то обидно. Я считаю, что некоторые журналисты не назвали бы это инсценировкой, только бы это покушение было с летальным исходом. Кто хочет– пусть попробует так инсценировать, если это возможно", – отметил он.

Шефир назвал попытку убийства психологическим давлением на высшие эшелоны власти. При этом он никого не подозревает – со всеми имеет "нормальные, рабочие отношения".

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Также чиновник рассказал о состоянии водителя, который получил пулевые ранения во время покушения. Его жизни ничего не угрожает, однако медики "собирают" его ногу. "Он пока не встает. Врачи обещают, что все будет хорошо", – добавил помощник главы государства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова во время съезда "Слуги народа" рассказала, что правоохранители сейчас прорабатывают больше 10 версий нападения. В то же время возможность постановки покушения даже не рассматривается. О трех основных версиях ранее заявлял глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский:

связь с государственной деятельностью Шефира;

попытка давления на первых лиц страны;

попытка дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский после нападения на своего первого помощника усилил собственную охрану – кортеж главы государства увеличился, теперь он ездит с сигнальными маячками и гораздо быстрее.