Шаповалова из Минобороны арестовали 'на хайпе' и с 'перегибами' – политолог

Дело против эксзамминистра обороны Вячеслава Шаповалова не только необоснованно, оно также негативно влияет на международный имидж Украины и может вредить, в том числе, поставкам вооружений от западных партнеров. Об этом в эфире телеканала ИНТЕР отметил Тарас Загородний, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

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"Не без перегибов у нас не бывает. Помните дело Вячеслава Шаповалова, заместителя Резникова? Фактически, человек на хайпе за грехи прошлых министров обороны сейчас находится в СИЗО. Там нет коррупционной статьи", - сказал политолог о влиянии так называемых "коррупционных" скандалов на уровень международной поддержки.

На самом же деле, отметил эксперт, Шаповалова, арестованного во время громкого "яичного скандала", подозревают совсем в другом. "В том, что он закупал у оружейных компаний, сертифицированных в странах НАТО, или у тех людей, которые продавали. Там нет никаких обвинений. Это может подтачивать, в том числе, отношение к Украине", - подчеркнул Загородний.

Напомним, экс-заместитель Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов ушел в отставку по собственному желанию на фоне скандала с завышенными ценами на продукты питания для ВСУ. Однако в подозрении от ДБР о продуктах речь не идет. Об этом недавно рассказал адвокат Шаповалова Сергей Митюрин.

По словам защитника, Шаповалову инкриминируют "Препятствование деятельности ВСУ" на том основании, что Минобороны в первые дни полномасштабного вторжения заключило 9 контрактов с поставщиками из разных стран-членов НАТО на поставку бронежилетов, касок и т.п., часть которых поступила некачественной. По версии обвинения, Шаповалов должен был включить в договоры с подрядчиками пункт о соответствии украинским требованиям качества. Кроме того, по мнению следствия, нельзя было заключать договоры на условиях стопроцентной предоплаты.

Как объяснил Митюрин, Шаповалов даже не подписывал упомянутые договоры. Во-вторых, у поставщиков уже были собственные сертификаты качества. В-третьих, некачественные образцы на фронт не попали, так что никто не пострадал. И поставщики возмещают некачественные образцы качественными или возвращают деньги.

И напоследок, напомнил адвокат, все эти закупки происходили в первые дни после 24 февраля, когда в выживание Украины за границей никто не верил. Потому без предоплаты товар не отпускали.

Это дело адвокат Шаповалова назвал абсурдным.