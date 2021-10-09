Шансов нет, везите в морг: в Винницкой области медики отказались забирать пациента в больницу. Видео

В Винницкой области фельдшер отказалась забирать в больницу мужчину, мотивировав это тем, что у него нет шансов на спасение. По словам родственников, она посоветовала отвезти его в морг.

Об этом пишет ТСН. В итоге скорую вызвали второй раз и медики таки привезли пациента в больницу, однако спасти не удалось. врачи сказали, что было потеряно драгоценное время на спасение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Мужчину, который был без сознания и весь в крови, нашла его 14-летняя дочь. Родные вызвали бригаду скорой помощи, но фельдшер посоветовала искать машину уже для транспортировки в морг.

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Вторая бригада заподозрила инсульт и немедленно решили везти его в больницу. В итоге мужчина скончался.

По словам заместителя главрача Барской районной больницы Натальи Навроцкок, у пациента обнаружили обширное кровоизлияние в левое полушарие мозга. Она полагает, что в случае быстрого реагирования спасти мужчину, возможно, удалось бы.

Журналисты разыскали саму фельдшера, которая уволилась после скандала. Та заверила, что это был случай, несовместим с жизнью и врачи якобы ничего не смогли бы сделать.

Полиция начала расследование, проводится судебно-медицинская экспертиза. К материалам дела будут привлечены выводы комиссии департамента здравоохранения, которые дадут оценку действиям врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" через две недели после рождения скончался мальчик. Родители обвинили в трагедии медиков.