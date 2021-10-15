В Закарпатской области 15 октября легковой автомобиль врезался в эвакуатор. В результате ДТП погибли четыре человека – сотрудник полиции, пограничник и две девушки. Еще один человек пострадал.

Авария произошла на автодороге Мукачево – Чоп в селе Великие Лучки около 4:00. Об этом сообщается на сайте ГУНП области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как установили правоохранители, автомобиль Renault врезался в эвакуатор, который в этот момент забирал другое авто, попавшее в ДТП накануне. От удара легковушка загорелась.

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В ней находились четыре человека – все они погибли. Это сотрудник Управления патрульной полиции в Закарпатской области, который был за рулем, а также пассажиры – военнослужащий Чопского пограничного отряда и две девушки 17-ти и 18-ти лет.

Как уточнили в МВД, погибшим полицейским является 21-летний лейтенант Игорь Марчишак.

Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора.

Открыто уголовное производство по части 3 статьи 286 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Также было опубликовано видео пожара в автомобиле после столкновения:

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе в Одесской области погибли трое сотрудников полиции, которые возвращались со следственного эксперимента. Их машина врезалась в бетонную конструкцию и перевернулась.