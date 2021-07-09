Суд отпустил известного вора в законе Умку домой: СМИ назвали "цену вопроса"

Вора в законе по прозвищу Умка/Умка Днепровский – 48-летнего жителя Днепра Сергея Олийныка – выпустили из-под стражи. В пятницу, 9 июля, суд заменил его меру пресечения на ночной домашний арест. По данным СМИ, за это якобы заплатили около 2 млн. долларов.

Об этом сообщил портал "Dетектив-Info", ссылаясь на информированный источник и копию постановления. Уточняется, что решение было принято судьей Печерского райсуда Киева Сергеем Вовком. Отметим, что последний фигурировал в ряде резонансных инцидентов. К примеру, передал дело по факту предоставления взятки экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем из НАБУ в Государственное бюро расследований, после чего в САП заявили, что он превысил полномочия.

Видео дня

Что касается дела Умки, что следственный судья удовлетворил ходатайство адвокатов вора в законе. До этого к подозреваемому была применена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Известно, что 48-летний уроженец Запорожской области подозревается в распространении преступного воздействия (ч.3 ст.255-1 УК Украины). Он был определен Советом национальной безопасности и обороны как вор в законе, после чего против фигуранта применили санкции.

В тексте резолютивной части постановления указано, что судья Вовк постановил немедленно освободить мужчину из-под стражи, определив для него "предохранителем" домашний арест в период с 22:00 до 07:00.

В "Dетектив-Info" предположили: такое решение якобы "обошлось" подозреваемому в 2 млн. долларов.

Собеседник журналистов утверждает, мол пособники Умки "прилагали немало усилий для решения вопроса".

"В то время обсуждались цифры от одного до трех миллионов долларов, впрочем правоохранителям удалось "убедить" судей не совершать откровенный произвол, особенно с учетом резонанса дела. Возможно, пока обстоятельства в чем-то изменились", – сказал источник.

В Офисе генерального прокурора вечером 9 июля отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что будут подавать апелляционную жалобу на решение суда об изменении меры пресечения.

В пресс-службе указали, что воры в законе (Умка и еще один задержанный, Лаша Сван):

осуществляли распределение так называемого общака;

помогали в организации избежания уголовной ответственности другим "криминальным авторитетам";

способствовали разрешению споров между криминогенными элементами на основе так называемых воровских понятий;

организовывали обеспечения быта осужденных путем поставки в исправительное учреждение продуктов питания, сигарет и запрещенных мобильных телефонов;

осуществляли координацию преступной деятельности лиц по территориальному расположению и курировали создание "call-центров", которые путем мошенничества обманывали потерпевших.

Напомним, что о задержании Умки с "общаком" в 3,2 млн долларов стало известно 20 мая. Тогда же был разоблачен еще один вор в законе из санкционного списка СНБО – Джавачвлиани Лаша Валерьянович (Лаша Сван).

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 мая суд арестовал имущество одного их самых авторитетных воров в законе Сергея Олийныка, попавшего ранее под санкции СНБО. Под арестом с запретом отчуждения и распоряжения оказалось все, что он переписал на жену, детей и других родственников.