Сепаратисты в Пакистане заявили об убийстве 50 заложников в поезде, около 300 удалось освободить: что известно об остальных

В Пакистане боевики экстремистской группировки "Армия освобождения Белуджистана" убили не менее 50 заложников в ходе захвата поезда, в котором всего находилось около 450 пассажиров. Пакистанские силы безопасности в среду, 12 марта, штурмовали поезд, захваченный сепаратистами, и ликвидировали всех нападавших.

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Об этом пишет Reuters. Армия Пакистана заявила, что освободила более 300 заложников из пассажирского поезда. В ходе операции было убито 33 боевика.

Представитель армии сообщил, что до начала операции Армия освобождения Белуджистана" убила 21 гражданского заложника и четверых военнослужащих. Однако сами сепаратисты утверждают про 50 погибших.

"Сегодня мы освободили большое количество людей, включая женщин и детей... Заключительная операция была проведена с большой осторожностью", – сказал военный представитель Ахмед Шариф Чаудхри, добавив, что на заключительном этапе операции не погибло ни одного мирного жителя.

По словам представителя армии, в поезде находилось около 450 пассажиров, когда он подвергся нападению. Сотрудники службы безопасности заявили, что некоторые боевики могли покинуть поезд, забрав с собой неизвестное количество пассажиров в окружающую горную местность.

Военные работают над поиском пассажиров, которые сбежали и скрылись в окружающей местности во время нападения. Пока что неясно, сколько пассажиров пропало без вести.

Пакистанские власти, а также несколько западных стран, включая Великобританию и США, признали BLA террористической организацией.

Ранее сообщалось, что группировка пригрозила начать казнить заложников, если власти не выдержат 48-часовой срок для освобождения политических заключенных, активистов и пропавших без вести людей из числа Белуджистана, которые, по ее словам, были похищены военными.

"Армия освобождения Белуджистана" является крупнейшей из нескольких этнических вооруженных группировок, сражающихся с правительством в Белуджистане, граничащем с Афганистаном и Ираном. В последние месяцы боевики активизировали свою деятельность, используя новую тактику, чтобы нанести большой урон и увечья и нацелиться на пакистанских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, "Армия освобождения Белуджистана" 11 марта обстреляла и захватила пассажирский поезд Jaffar Express с 450 людьми в Пакистане. Поезд следовал из столицы пакистанской провинции Белуджистан Кветты в Пешавар. Сепаратисты взорвали железнодорожные пути, когда поезд подъехал к тоннелю, по нему открыли огонь, заставили остановиться, а затем захватили его.

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