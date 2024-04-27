Семь мужчин на старой "буханке" пытались незаконно бежать в Румынию, их задержали. Фото

На Буковине недалеко от границы Украины с Румынией поймали семь мужчин – жителей Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областей, – которые хотели попасть на территорию иностранного государства в нарушение военного положения. Восьмой задержанный оказался местным жителем, который предложил "клиентам" переправить их заграницу.

Канал незаконного выезда из страны ликвидировали оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда. Они получили упреждающую информацию о подготовке незаконного "путешествия" на участке отдела "Фальков". Об этом 27 апреля сообщил сайт ГПСУ.

Мужчины поехали в сторону госграницы на старом УАЗ 452, более известном как "буханка", но были задержаны недалеко от своей цели. Нарушители пытались скрыться от сотрудников Госпогранслужбы, но им это не удалось.

Оказалось, что семеро уклонистов договорились с жителем Черновицкой области о том, что он доставит их в Румынию в обход пунктов пропуска. Организатор оценил свои услуги от 6 до 9 тысяч евро с каждого.

Он задержан и за свои действия будет отвечать в соответствии с требованиями статьи 332 Уголовного кодекса Украины.

В отношении остальных нарушителей составлены материалы об административном правонарушении.

Как писал OBOZ.UA:

– Еще один украинец, который хотел избежать мобилизации, пытался незаконно покинуть территорию страны и был задержан. Он попытался добраться до Молдовы, переплыв Днестр на надувном матрасе.

– Ранее пограничники обнаружили группу мужчин, пытавшихся незаконным способом покинуть территорию Украины. Нарушители два месяца ждали "путешествия" вблизи государственной границы.

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