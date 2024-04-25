Украинец попытался сбежать в Молдову на надувном матрасе: 'путешествие' привело в суд. Видео

Еще один украинец, который хотел избежать мобилизации, пытался незаконно покинуть территорию страны. Он попытался добраться до Молдовы, переплыв Днестр на надувном матрасе, однако успеха не имел.

Гражданина от попытки побега не остановили ни быстрое течение, ни разлив Днестра. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

Нарушителя, который на матрасе плыл в Молдову, обнаружили пограничники. Чтобы предотвратить нарушение границы и несчастный случай, к пловцу на лодке отправился пограничный наряд.

"Выяснилось, что координаторами речного "путешествия" нарушителя стали делки из одного из мессенджеров. За рекомендации по использованию матраса и тому, куда положить телефон и сменную одежду, запросили 4 тыс. евро. Половину средств мужчина уже заплатил авансом", – сказано в сообщении.

Правонарушителя привлекли к административной ответственности. Дело о попытке незаконного пересечения границы будет рассматривать суд.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники обнаружили очередную группу мужчин, пытавшихся незаконным способом покинуть территорию Украины. Нарушители два месяца ждали "путешествия" вблизи государственной границы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!