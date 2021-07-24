Семь лет назад силы АТО освободили Лисичанск: как это было. Фото и видео

Семь лет назад, 24 июля 2014 года украинские военные освободили от российско-оккупационных войск город Лисичанск на Луганщине, который было захвачено в мае того года. В операции приняли участие воины Вооруженных сил Украины, представители Службы безопасности (СБУ) и Национальной гвардии.

О зачистке города от боевиков "ЛНР" вспомнили на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Масштабную общевойсковую операцию там провели силы Антитеррористической операции (АТО) после освобождения Рубежного и Северодонецка. Во время боев в городе погибли 15 украинских воинов.

Первыми в Лисичанск вошли один БТР, танк и БМП, численность штурмовой группы не превышала 30 военных. Им удалось уничтожить вражеский БРДМ, четыре минометные расчеты и около 40 наемников РФ.

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Силы АТО продвинулись на западную окраину города, где оккупанты подготовили территорию к обороне, в частности они приварили поезд к железнодорожным рельсам. Несмотря на это, украинские защитники преодолели укрепленные позиции и штурмом взяли базу главаря российских террористов Мозгового. Ожесточенные бои шли среди городской застройки Лисичанска.

В штабе ВСУ отметили, что город был на треть разрушен русскими наемниками, а на улицах лежали тела убитых ими горожан. Войдя в Лисичанск, украинские военные наткнулись на засаду, враг накрыл их минометным, гранатометным и стрелковым огнем. За несколько часов погибли несколько Героев, продолжалась эвакуация раненых.

После этого одна рота имитировала отступление, а вторая наоборот резко пошла вперед. Впоследствии началась зачистка центра города.

"В 20:30 над горсоветом Лисичанска поднят Государственный Флаг Украины. Позже воины признавались: если бы не тот рывок вперед, Лисичанск брали бы еще долго...Первый флаг над освобожденной мэрией Лисичанска подняли воины "Самолет" и "Сет", – сказано в сообщении.

В пресс-службе СБУ добавили, что 24 июля 2014 жители Лисичанска смогли вернуться к мирной жизни после двух месяцев существования в условиях "русского мира".

"Но даже сейчас сотрудники СБУ заботятся о безопасности горожан, ведь об оккупации до сих пор напоминают найденные тайники боевиков с российским оружием, которое готовилась для терактов и диверсий. Мы помним ради чего боремся и кого защищаем. Слава Украине!" – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 23 июля, российско-оккупационные войска обстреливали позиции Вооруженных сил Украины и жилой сектор подконтрольных Украины населенных пунктов. Из-за этого в Марьинке был ранен местный житель.