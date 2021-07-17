Семь лет назад на Донбассе сбили MH17, погибли 298 человек: как продвигается расследование трагедии

Семь лет назад, 17 июля 2014 года, в небе над Донбассом сбили малайзийский Boeing 777 рейса МН17. В результате погибли 298 граждан Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филлипин, Канады и Новой Зеландии.

Как сообщила в видеобращении генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, Украина согласовала с партнерами, что судебное разбирательство будет проходить в национальном суде Нидерландов. Граждан именно этого государства было больше всего среди жертв МН17 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Международная следственная группа установила ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, его маршрут из России в Украину и обратно. Прокуроры и следователи установили четырех подозреваемых (трех россиян и одного украинца) в причастности к сбиванию Boeing и в 2019 году Украина передала уголовные производства по ним коллегам из Нидерландов.

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Уже в марте 2020 года начался судебный процесс. В мае 2021-го завершилась предварительная стадия судебного разбирательства, в ходе которого суд предоставил адвокатам одного из обвиняемых ознакомиться с материалами дела, рассматривал запросы сторон процесса на проведение дополнительного расследования, в конце концов лично проинспектировать реконструкцию обломков самолета.

7 июня началась ключевая фаза – рассмотрение дела по существу. На этой стадии суд должен рассмотреть основную версию, выдвинутую обвинением, и ответить на три вопроса: был ли сбит самолет с ЗРК "Бук"; была ли запущена ракета с поля возле поселка Первомайский; какова роль обвиняемых в сбивании самолета.

Российский авиаэксперт Вадим Лукашевич сообщал в июне в Facebook, что в суде были подтверждены факты прямой огневой поддержки Россией наемников на Донбассе. Речь идет не только о MH17, но и об украинской территории, которая продолжает подвергаться обстрелу со стороны оккупационных войск.

Как писал OBOZREVATEL: