Порошенко: мир приближается к приговору за сбитие MH17 над Донбассом

После 7 лет расследования и судебного процесса ответственность виновных за сбитый 17 июля 2014 года пассажирский авиалайнер МН17 и гибель 298 пассажиров и членов экипажа этого самолета – неизбежна. С первых минут страшной трагедии МН17 в небе над оккупированным Россией Донбассом ни у кого не было сомнений в том, кто виноват в сбитии авиалайнера, кто ответственен за смерти людей, кто должен предстать перед международным судом и понести заслуженное наказание за свое преступление перед человечеством. Об этом в годовщину крушения малазийского самолета на своей странице в Фейсбук написал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Справедливость не дается в спешке, она требует времени и видения. Как и в те далекие времена, у меня и сегодня нет никаких сомнений в правильности решения Украины передать нидерландской стороне право возглавить международное расследование. Мы ключевых свидетелей российской стороне не выдавали, спецопераций не срывали , в отличие от нынешних руководителей. Вместо этого планомерно и профессионально приближали день установления истины", – отметил Порошенко.

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Он напомнил, что в ходе расследования следственная группа, в состав которой вошли представители ряда стран, собрала неопровержимые доказательства того, что боинг был сбит из российской ЗРК "Бук".

"Благодаря деятельности Совместной следственной группы в составе Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины теперь все знают, что самолет был сбит именно российским зенитно-ракетным комплексом "Бук". Что этот комплекс принадлежал российским войскам. И что доставлен и возвращен он был с территории Российской Федерации – преступника и виновника трагедии", – констатировал пятый президент.

Политик подчеркнул: виновные в страшном преступлении обязательно будут наказаны. И ответственность для них становится все ближе.

"Семь долгих лет продолжается расследование, но с каждым днем мир близится к завершению судебного разбирательства и ожидаемому приговору. Как и в первые минуты трагедии рейса МН17, не сомневаюсь, что истина будет установлена. Наша общая задача – привлечь всех причастных к этому теракту к ответственности. Мы помним!", – написал Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 17 июля 2014 года в небе над Донбассом сбили малазийский Boeing 777 рейса МН17. В результате погибли 298 граждан Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Расследование вела группа следователей, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Международная следственная группа установила ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, его маршрут из России в Украину и обратно. Прокуроры и следователи установили причастность четырех подозреваемых (трех россиян и одного украинца) к сбитию Boeing и в 2019 году Украина передала уголовные производства по ним коллегам из Нидерландов.

В марте 2020 года начался судебный процесс над виновниками гибели пассажиров и экипажа рейса МН17 - Игорем Гиркиным, Сергеем Дубинским, Олегом Пулатовым, Леонидом Харченко. А с 7 июня 2021 года Международный уголовный суд в Гааге перешел к ключевой стадии процесса – рассмотрению дела по существу. В частности, в рамках слушаний был допрошен Дубинский, который рассказал, как обеспечил прохождение российского "Бука" из Донецкой области и признался, что приказ сбить самолет поступил из Москвы.