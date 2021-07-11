Семь лет назад артиллерия РФ нанесла удар по позициям ВСУ под Зеленопольем: погибли 37 воинов

Ровно семь лет назад, 11 июля 2014 года, позиции Вооруженных сил Украины возле Зеленополье на Луганщине обстреляли с территории России из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В тот день погибли 37 украинских защитников, еще около 120 были ранены.

Именно такое количество жертв обстрела назвал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. О трагической годовщине вспомнили и на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

Вследствие массированного вражеского обстрела было уничтожено большое количество техники ВСУ. Жертвами стали воины Вооруженных сил и пограничники.

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Полный список украинских воинов, убитых РФ под Зеленопольем:

Береза Иван-Виталий Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Борис Игорь Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Василиха Петр Степанович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада

Вербицкий Владимир Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Выхопень Василий Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Голуб Юрий Григорьевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Дышель Марьян Миронович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Ковалик Василий Степанович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Колтун Владимир Михайлович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Костив Юрий Миронович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Кратко Роман Зиновьевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Кунтый Евгений Александрович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Логин Михаил Романович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Лущик Виктор Федорович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Мысык Тарас Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Нагорный Юрий Васильевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Попович Владимир Романович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Руснак Николай Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Цыкало Богдан Богданович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Шпырка Владимир Михайлович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

Бойко Виктор Михайлович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Вовк Василий Ярославович – ВСУ 704-й полк РХБЗ;

Волков Алексей Витальевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Гнатуша Владимир Юрьевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Голота Иван Иванович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Крук Александр Александрович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Ладыженский Александр Васильевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Новицкий Анатолий Олегович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Платонов Сергей Сергеевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Плющ Михаил Викторович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

Момот Игорь – полковник Госпогранслужбы;

Штолцель Вильгельм – солдат, ГПСУ;

Сырбу Дмитрий – солдат, ГПСУ;

Глущак Олег Николаевич – сержант, Могилев-Подольский пограничный отряд;

Лазаренко Павел Николаевич – Госпогранслужба;

Старший сержант Анатолий Луцко – Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим;

Старший сержант Поляков Василий – Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.

"11 июля 2014 один из самых черных дней в истории Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава погибшим! Герои не умирают!" – написали в пресс-службе 24-й ОМБр.

19 погибших военнослужащих были родом со Львовщины. В пресс-службе Львовской ОГА подчеркнули, что этот обстрел стал первым и безоговорочным доказательством использования регулярных войск РФ против Вооруженных сил Украины.

"Непоправимые последствия российской вооруженной агрессии и сегодня тревожат каждого из нас, напоминая о потерянных жизнях наших защитников. Все они безупречно выполнили свой главный долг перед Родиной, заплатив высокую цену – собственные жизни! С благодарностью, глубоко склоняем головы в скорби...Вечная память и уважение нашим Героям!" – сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля российско-оккупационные войска в Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил из гранатометов и минометов.