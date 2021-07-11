Семь лет назад артиллерия РФ нанесла удар по позициям ВСУ под Зеленопольем: погибли 37 воинов

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Семь лет назад артиллерия РФ нанесла удар по позициям ВСУ под Зеленопольем: погибли 37 воинов

Ровно семь лет назад, 11 июля 2014 года, позиции Вооруженных сил Украины возле Зеленополье на Луганщине обстреляли с территории России из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В тот день погибли 37 украинских защитников, еще около 120 были ранены.

Именно такое количество жертв обстрела назвал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. О трагической годовщине вспомнили и на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.

Обстрел велся с территории РФ.

Вследствие массированного вражеского обстрела было уничтожено большое количество техники ВСУ. Жертвами стали воины Вооруженных сил и пограничники.

Видео дня

Полный список украинских воинов, убитых РФ под Зеленопольем:

  • Береза Иван-Виталий Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Борис Игорь Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Василиха Петр Степанович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада

  • Вербицкий Владимир Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Выхопень Василий Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Голуб Юрий Григорьевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Дышель Марьян Миронович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Ковалик Василий Степанович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Колтун Владимир Михайлович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Костив Юрий Миронович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Кратко Роман Зиновьевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Кунтый Евгений Александрович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Логин Михаил Романович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Лущик Виктор Федорович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Мысык Тарас Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Нагорный Юрий Васильевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Попович Владимир Романович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Руснак Николай Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Цыкало Богдан Богданович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Шпырка Владимир Михайлович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;

  • Бойко Виктор Михайлович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Вовк Василий Ярославович – ВСУ 704-й полк РХБЗ;

  • Волков Алексей Витальевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Гнатуша Владимир Юрьевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Голота Иван Иванович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Крук Александр Александрович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Ладыженский Александр Васильевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Новицкий Анатолий Олегович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Платонов Сергей Сергеевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Плющ Михаил Викторович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;

  • Момот Игорь – полковник Госпогранслужбы;

  • Штолцель Вильгельм – солдат, ГПСУ;

  • Сырбу Дмитрий – солдат, ГПСУ;

  • Глущак Олег Николаевич – сержант, Могилев-Подольский пограничный отряд;

  • Лазаренко Павел Николаевич – Госпогранслужба;

  • Старший сержант Анатолий Луцко – Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим;

  • Старший сержант Поляков Василий – Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.

"11 июля 2014 один из самых черных дней в истории Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава погибшим! Герои не умирают!" – написали в пресс-службе 24-й ОМБр.

Обстрел ВСУ под Зеленопольем.

19 погибших военнослужащих были родом со Львовщины. В пресс-службе Львовской ОГА подчеркнули, что этот обстрел стал первым и безоговорочным доказательством использования регулярных войск РФ против Вооруженных сил Украины.

"Непоправимые последствия российской вооруженной агрессии и сегодня тревожат каждого из нас, напоминая о потерянных жизнях наших защитников. Все они безупречно выполнили свой главный долг перед Родиной, заплатив высокую цену – собственные жизни! С благодарностью, глубоко склоняем головы в скорби...Вечная память и уважение нашим Героям!" – сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Зеленополье Луганской области.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля российско-оккупационные войска в Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил из гранатометов и минометов.

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