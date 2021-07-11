Семь лет назад артиллерия РФ нанесла удар по позициям ВСУ под Зеленопольем: погибли 37 воинов
Ровно семь лет назад, 11 июля 2014 года, позиции Вооруженных сил Украины возле Зеленополье на Луганщине обстреляли с территории России из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". В тот день погибли 37 украинских защитников, еще около 120 были ранены.
Именно такое количество жертв обстрела назвал главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов. О трагической годовщине вспомнили и на странице 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.
Вследствие массированного вражеского обстрела было уничтожено большое количество техники ВСУ. Жертвами стали воины Вооруженных сил и пограничники.
Полный список украинских воинов, убитых РФ под Зеленопольем:
Береза Иван-Виталий Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Борис Игорь Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Василиха Петр Степанович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада
Вербицкий Владимир Владимирович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Выхопень Василий Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Голуб Юрий Григорьевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Дышель Марьян Миронович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Ковалик Василий Степанович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Колтун Владимир Михайлович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Костив Юрий Миронович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Кратко Роман Зиновьевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Кунтый Евгений Александрович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Логин Михаил Романович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Лущик Виктор Федорович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Мысык Тарас Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Нагорный Юрий Васильевич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Попович Владимир Романович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Руснак Николай Игоревич – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Цыкало Богдан Богданович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Шпырка Владимир Михайлович – ВСУ 24-я отдельная мехбригада;
Бойко Виктор Михайлович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Вовк Василий Ярославович – ВСУ 704-й полк РХБЗ;
Волков Алексей Витальевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Гнатуша Владимир Юрьевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Голота Иван Иванович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Крук Александр Александрович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Ладыженский Александр Васильевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Новицкий Анатолий Олегович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Платонов Сергей Сергеевич – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Плющ Михаил Викторович – ВСУ 79-я аэромобильная бригада;
Момот Игорь – полковник Госпогранслужбы;
Штолцель Вильгельм – солдат, ГПСУ;
Сырбу Дмитрий – солдат, ГПСУ;
Глущак Олег Николаевич – сержант, Могилев-Подольский пограничный отряд;
Лазаренко Павел Николаевич – Госпогранслужба;
Старший сержант Анатолий Луцко – Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим;
Старший сержант Поляков Василий – Госпогранслужба, погиб, когда шел на помощь к попавшим под обстрел военнослужащим.
"11 июля 2014 один из самых черных дней в истории Вооруженных сил Украины. Вечная память и слава погибшим! Герои не умирают!" – написали в пресс-службе 24-й ОМБр.
19 погибших военнослужащих были родом со Львовщины. В пресс-службе Львовской ОГА подчеркнули, что этот обстрел стал первым и безоговорочным доказательством использования регулярных войск РФ против Вооруженных сил Украины.
"Непоправимые последствия российской вооруженной агрессии и сегодня тревожат каждого из нас, напоминая о потерянных жизнях наших защитников. Все они безупречно выполнили свой главный долг перед Родиной, заплатив высокую цену – собственные жизни! С благодарностью, глубоко склоняем головы в скорби...Вечная память и уважение нашим Героям!" – сказал председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля российско-оккупационные войска в Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил из гранатометов и минометов.