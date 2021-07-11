Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов и запустили беспилотники

За прошедшие сутки, 10 июля, российско-оккупационные войска на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил из гранатометов и минометов.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, боевых потерь среди наших воинов нет. Об этом сказано в сообщении штаба ООС в Facebook.

Возле Мироновского наемники РФ применяли артиллерийские системы калибра 122-мм, а вблизи Водяного, что возле Донецка – минометы 120-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье оккупанты дважды обстреливали ВСУ из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем, возле Широкино – из минометов 82-го калибра.

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В сторону Светлодарска российские наемники открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Песков оккупанты использовали минометы 82-го калибра, а у Золотого-4 они применяли противотанковый ракетный комплекс.

Кроме того, враг трижды запускал свои беспилотники, которые пересекали линию разграничения. Украинская сторона сообщила обо всех нарушениях представителям СММ ОБСЕ.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", – добавили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники Российской Федерации на Донбассе снова препятствуют работе миссии ОБСЕ на оккупированных территориях. Они ограничивают свободу передвижения членов миссии и повреждают средства для наблюдения.