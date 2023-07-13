Сделка могла сорвать укрепление береговой линии: под Одессой экс-депутат украл 15 участков у моря. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Одесской области экс-депутата, который присвоил 15 участков у Черного моря. Такие действия могли сорвать укрепление береговой линии.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Силовики задержали бывшего депутата Затоковского поселкового совета. Он организовал похищение земельных участков на сумму 15 млн грн (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Оборудка могло сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области. По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Установлено, что экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов по передаче в частную собственность 15 земельных участков возле морских участков" – говорится в сообщении.

Отмечается, что для подделки документов бывший народный избранник даже привлек местного инженера-землеустроителя. Такие "документы" они передавали подконтрольным госрегистраторам, а те, в свою очередь, оформляли землю на подставных лиц для дальнейшей продажи.

В ходе обысков представители СБУ нашли поддельную документацию, печати и компьютерную технику, которую фигуранты дела использовали для реализации преступной схемы.

"В настоящее время четырем участникам "схемы" сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); ч. 3, 4 ст. 35 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст.190 (мошенничество); ч. 3 ст.209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем)", – сообщили в СБУ.

В настоящее время экс-депутат находится под стражей. За такое правонарушение злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Вместе с тем уже принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной общины. На украденную землю наложен арест и установлен запрет на ее отчуждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену, организовавших рейдерский захват помещений АО "Укрпочта" в поселке Затока и пытавшихся незаконно отчуждать землю сельхозназначения площадью 280 га у моря. Действовали они в составе организованной преступной группы.