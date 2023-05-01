Незаконный захват земли у моря: СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену. Фото

Служба безопасности разоблачила депутата Одесского облсовета и его супругу, которые организовали рейдерский захват помещениями АО "Укрпочта" в поселке Затока и пытались незаконно отчуждать землю сельхозназначения площадью 280 га земли у моря, действовали они в составе организованной преступной группы.

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Об этом СБУ сообщила в Telegram. Отмечается, что оба фигуранта взяты под стражу.

По информации Службы безопасности, злоумышленники подделали документы на право собственности и из-за "своего" нотариуса зарегистрировали земельный участок на подставных лиц.

После этого они передали уже "переоформленное" имущество во владение аффилированной коммерческой структуре.

Предотвратить присвоение государственной недвижимости на десятки млн грн удалось благодаря оперативному реагированию СБУ.

Здания и близлежащую территорию Укрпочты на черноморском побережье вернули в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложили арест.

На основании собранных СБУ доказательств депутата облсовета и его супругу задержали. Им сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Отдельные украинские СМИ утверждают, что фамилия депутата, которому объявили подозрение, Николай Деревянко. Его жена – Леся Деревянко – якобы троюродная сестра нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко. Сам Николай Деревянко – депутат от "ЕС" в Одесском облсовете.

Суд избрал Николаю Деревянко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 24,5 млн грн. А его жене – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 8 млн грн.

Другие соучастники преступления также находятся в СИЗО.

В СБУ также напомнили, что ранее было сообщено о подозрениях черному нотариусу и одному из исполнителей этой сделки, разоблаченным в июне прошлого года.

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