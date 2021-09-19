СБУ заподозрили в срыве спецоперации НАБУ по раскрытию коррупции в Госмиграции: СМИ раскрыли детали "схемы"

Департамент "К" Службы безопасности Украины заподозрили в попытке сорвать спецоперацию Национального антикоррупционного бюро в деле раскрытия коррупции в Госмиграции, в которой фигурировала бывшая заместитель главы ведомства Дина Пимахова. Причиной якобы является нежелание бороться и противодействовать незаконной миграции, и даже наоборот – содействие.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник, сообщает "Судебный репортер". Речь идет о деле, которое началось еще в 2017 году, а заседание по нему проходило 17 сентября в Высшем антикоррупционном суде, где прокурор объявил рассекреченные материалы.

"По поводу вчерашних событий... Чем интересно это дело? Оно является продолжением той операции, которая была сорвана работниками Департамента "К" СБУ в декабре 2017 года... Почему же Департамент "К" СБУ так упорно хотел сорвать спецоперацию НАБУ? Вчерашнее дело дало ответ. Потому что Департамент "К" не желает бороться и противодействовать незаконной миграции, а наоборот, во многом способствует", – заявил Сытник.

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Дело Пимаховой связано с неоднократным получением взяток и превышением служебных полномочий. Тогда СБУшники вроде как узнали о запланированной передаче ей 30 тыс. долларов и сообщили экс-заместительнице главы Госмиграции, что информация документировалась НАБУ, а они предлагают ей помощь, чтобы избежать ответственности. Сотрудники СБУ объяснили, что будущую передачу средств можно представить как провокацию, но для этого Пимахова должна написать заявление в СБУ, что ей предлагают взятку.

Кроме того, еще с 10 марта 2017 НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение заместителя председателя СБУ Павла Демчин. По информации источника НАБУ, именно после того, как о разработке Пимаховой узнал он, было принято решение скомпрометировать расследование.

"Ведь речь шла не столько о помощи Пимаховой, как о дискредитации НАБУ и ее тайных агентах, а заодно и спасении собственной шкуры работников СБУ", – говорится в материале.

В сентябре 2018 года Демчине было сообщено о подозрении по факту незаконного обогащения, а уже в мае 2019-го он ушел в отставку с поста заместителя председателя СБУ.

Напомним, в 2019 году скандально известную бывшую первую заместительницу главы Государственной миграционной службы Украины Дину Пимахову, которую обвиняют в коррупции и незаконном оформлении вида на жительство в Украине для иностранцев, взяли под домашний арест.

Также она известна скандалом вокруг НАБУ в ноябре 2017 года, и дальнейшими "разборками" между НАБУ, ГПУ и СБУ из-за раскрытия и задержания детектива Антикоррупционного бюро, который работал под прикрытием.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом этого года НАБУ задержало на взятке члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгения Гетьмана, который оказался действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Также в бюро пообещали раскрыть и других участников организованной преступной группы.