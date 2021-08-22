СБУ в большой игре: НАБУ задержало на взятке "решалу" – кто он и с кем связан

Задержанный во время получения крупной взятки член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Евгений Гетьман оказался действующим сотрудником Службы безопасности Украины. Потому обещание детективов НАБУ разоблачить и других участников организованной преступной группы заиграло новыми красками.

Подробнее о скандальной ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Летом этого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили информацию о "бизнесе" на предоставлении разрешений и выдаче лицензий в игорном бизнесе. По сути, их просто продавали.

Для разоблачения преступной схемы НАБУ провело комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием". Таким образом и вышли на "решалу", который за определенную сумму обещал "организовать" положительный результат.

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"В рамках расследования детективы задокументировали факты, свидетельствующие о том, что член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей предложил предоставить ему неправомерную выгоду за принятие им и другими членами Комиссии решений о предоставлении разрешений, подтверждающих соответствие помещений субъектов предпринимательской деятельности в Черниговской и Запорожской областях для организации и проведения азартных игр в игорном заведении. Кроме того, он обещал обеспечить предоставление лицензий на право осуществления в этих помещениях игорной деятельности", – рассказали в Бюро.

Свои "услуги" член Комиссии оценил в 90 тысяч долларов США (почти 2,4 миллиона гривен) – а это особо крупный размер.

Чиновник был задержан "на горячем" 20 августа 2021 г. Причем, отметили в НАБУ, в это время он исполнял обязанности председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Пока что правовая квалификация – ч. 3 ст. 28 (Совершение уголовного преступления группой или преступной организацией, по предварительному сговору) и ч. 4 ст. 368 (Подкуп) УК Украины.

"Следственные действия продолжаются с целью разоблачения других участников организованной преступной группы", – сообщили в НАБУ.

А после этого разразился скандал. По информации журналиста Юрия Бутусова, задержанным членом Комиссии оказался Евгений Гетьман.

Но самое главное то, что он якобы является действующим сотрудником Службы безопасности Украины.

Для подтверждения журналист выложил фото его служебного удостоверения.

По словам Бутусова, из Комиссии по азартным играм устроили абсолютно откровенную коррупционную кормушку, которая работала под "крышей" Службы безопасности Украины.

"Агент НАБУ под прикрытием, с легендой мелкого бизнесмена, который хочет купить лицензию на ведение азартных игр, установил, что заплатить легально в бюджет и оформить все документы можно только в одном случае – если ты платишь взятку руководству Комиссии. Руководство комиссии чувствовало себя абсолютно безнаказанно – взятки вымагались без всяких посредников, и в конкретном случае был задокументирован и задержан на вымогательстве исполняющий обязанности главы комиссии Евгений Гетьман", – объяснил журналист.

Каждому члену комиссии за каждое решение из этих денег якобы полагалось по 5 тысяч долларов, а остальное должно было уйти "наверх". Вопрос – кому именно.

Так кто же, как говорится, "в теме"?

Интересный факт: недавно в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Виктория Василевская-Смаглюк сообщила о первом миллиарде от продажи лицензий на игорный бизнес, который поступил на счет 5 августа.

Депутат привела сообщение, которое глава парламентской фракции СН Давид Арахамия опубликовал в рабочем чате: "Коллеги, поздравляю всех с первым миллиардом грн от игорки. Факт поступления на казначейский счет за лицензии на 5.08.2021 – 1,000,578 тыс. грн".

А в июне, когда в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады вынесли на рассмотрение предложение народного депутата от "Слуги народа" Олега Марусяка снизить ставку для отдельных видов игорного бизнеса до 10%, поддержать идею пришел сам Арахамия.

"По странному стечению обстоятельств на комитет явился Давид Арахамия, глава нашей фракции. Во время рассмотрения других вопросов ранее Арахамия не являлся, только, когда речь заходит об игорке", – написала на своей странице в Facebook член профильного комитета, "слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Из-за идей "слуг" в Украине казино запустили с практически самыми низкими налогами в Европе. За запуск новой сферы отвечал, в том числе, Давид Арахамия.

Некоторые участники рынка ранее обвиняли его в лоббизме в пользу компаний, которые зарабатывают на азартных играх. Теперь же эти обвинения фактически повторила и его коллега Василевская-Смаглюк.

"Это что, игорный бизнес у нас теперь стал еще более стратегический и социальный, чем даже аграрный? С каких пор лоббизм у нас стал божьей росой, не успела поймать этот тектонический сдвиг", – написала депутат.

Арахамию связывали, например, с Борисом Баумом. В расследовании BIHUS.info говорится, что латвийского бизнесмена, имеющего давние и прочные связи с россиянами, привел на Банковую как раз Давид Арахамия. Они несколько лет были соседями по коттеджному городку "Романково" под Киевом, и Баум вроде бы "имел опыт управления казино".

Несмотря на зарубежный паспорт, Борис Баум стал советником замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. Спустя некоторое время "делец" засветился в скандале с контрабандой товаров медицинского назначения и другого оборудования из Китая.

Впоследствии именно Баума называли человеком, которому отдадут контроль над всем игорным бизнесом в Украине.

Однако благодаря многочисленным публикациям в СМИ о скандальных связях и делах бизнесмена, его "сбили" с назначения главой новой комиссии, однако он стал замглавы консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Членом которой являлся и задержанный НАБУ на взятке Евгений Гетьман из Службы безопасности Украины.