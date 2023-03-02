СБУ задержала агента ГРУ РФ, который собирался взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ривне. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента военной разведки РФ, который пытался взорвать один из объектов транспортной инфраструктуры в Ривне. Таким образом враг планировал сорвать поставки оружия для украинских защитников на востоке и юге.

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Об этом 2 марта сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, сотрудник ГРУ (главного управления генштаба ВС РФ) был задержан в результате спецоперации на Ривненщине (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Его основной задачей была диверсия на одном из ключевых объектов транспортной инфраструктуры областного центра.

19 февраля агент прибыл в Украину под видом жителя одной из стран Европы. На границе он предъявил паспорт гражданина ЕС.

Прибыв на Ривненщину, он провел разведку вблизи стратегической транспортной артерии, чтобы выбрать место для установки взрывчатки.

Зафиксированы выходы диверсанта на местность, где он скрыто обследовал объект, а также наблюдал периодичность проезда подвижного состава.

Затем он должен был заложить взрывчатку в наиболее "уязвимом" месте объекта и совершить подрыв.

Однако СБУ поэтапно задокументировала действия агента РФ и задержала его во время подготовки к диверсии.

По данным следствия, злоумышленник имеет вид на постоянное проживание в России и входит в агентурный аппарат военной разведки РФ.

С 2014 года работал против сил АТО на Донбассе в составе террористических группировок "Оплот" и "Батальон Хан".

После начала масштабной войны в рядах вражеской группировки "Херсон" воевал против Украины на Запорожском и Херсонском направлениях.

В сентябре 2022 года вернулся в РФ, где ему поручили вести разведывательно-подрывную деятельность на северо-западе Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ задержала информатора врага, который корректировал ракетные удары по гражданским объектам на Донетчине.

А на Винниччине поймали предателя, который вербовал украинских уголовников в ЧВК "Вагнер". Местный рецидивист предлагал "зарплату" потенциальным наемникам до 4 тыс. долларов в месяц.