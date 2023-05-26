СБУ задержала вражеского информатора, который шпионил за позициями Сил обороны на юге. Фото

Служба безопасности Украины задержала информатора РФ, который шпионил за позициями Сил обороны на юге. Им оказался житель Николаева.

Видео дня

Об этом 26 мая сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, приспешник оккупантов был разоблачен в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Николаевщины.

Российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству в начале 2023 года.

По указанию оккупантов он обходил территорию города и близлежащих окрестностей и скрыто снимал объекты Сил обороны.

В первую очередь захватчиков интересовали локации украинских войск, количество личного состава и вооружение.

Фигурант также определял координаты ключевых транспортных коммуникаций, их "загруженность" и возможное перемещение колонн с боеприпасами.

Эти данные требовались врагу для корректировки ударов по украинским объектам.

Сотрудники СБУ задержали информатора оккупантов во время выполнения им задания.

По данным следствия, российские спецслужбы обратили внимание на жителя Николаева из-за антиукраинских комментариев, которые он оставлял в одном из прокремлевских Telegram-каналов.

В ходе обыска у мужчины обнаружена компьютерная техника и электронные носители, которые он использовал для хранения и передачи информации оккупантам.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении, он взят под стражу. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала диверсанта ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой на Донетчине. Им оказался работник ж/д станции из Украинска.

– Служба безопасности задержала в Черкассах агента РФ – бывшего военного из Херсона, который собирал данные для ударов РФ по региону.

–В Запорожье задержан агент РФ, который шпионил за позициями украинских морпехов. Им оказался бывший чиновник налоговой полиции.