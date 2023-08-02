Хотел уничтожить ПВО в Днепропетровской области: агент ГРУ проведет в украинской тюрьме 15 лет. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила очередного коллаборанта из Днепра, который без зазрения совести сдавал координаты систем противовоздушной обороны ВСУ российским спецслужбам. Злоумышленнику было все равно, сколько горя может принести мирному населению Днепропетровщины, за это он отправится в тюрьму на 15 лет.

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О задержании предателя и особенностях его преступной работы сообщили в пресс-службе силовиков. Он был задержан не один, а вместе с сообщниками.

"Они собирали разведданные о местах базирования и перемещении Сил обороны на территории Днепропетровского региона. Также передавали агрессору локации гражданской инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, в частности энергогенерирующих предприятий области", – указано в сообщении.

Задержанный состоял в постоянном сотрудничестве с Главным управлением Генштаба ВС РФ. Применяя профессиональные навыки IT-специалиста, он осуществлял визуальное наблюдение и фиксацию направлений и времени срабатывания украинского ПВО по вражеским целям.

"Полученные от "источников" разведданные оккупанты использовали для подготовки воздушных ударов по региону с применением баллистических или крылатых ракет, а также боевых беспилотников", – подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств российский агент признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Прокурор запросил высшую меру наказания по этой статье, и судья его поддержал.

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