СБУ задержала в Одессе блогера, который был 'правой рукой' Стремоусова: он призвал к захвату власти в Украине. Фото

Специалисты Службы безопасности Украины задержали в Одессе блогера, оправдывающего вооруженную агрессию РФ и призывавшего к захвату государственной власти в нашем государстве. Фигурант долгое время работал на ликвидированного коллаборанта из Херсона Кирилла Стремоусова и фактически был его "правой рукой".

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Об этом сообщили в Telegram СБУ. Отмечается, что пропагандист из Николаева вместе со Стремоусовым долгое время организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора еще до полномасштабного вторжения.

По данным СБУ, в период оккупации части Николаевской области и Херсона, приспешник Стремоусова остался на подконтрольной Украине территории и распространял деструктивный контент на собственных страницах и каналах в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "Вконтакте" с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

Пропагандист, в частности, отрицал существование Украинской государственности и украинского народа, дискредитировал украинских защитников, призывал граждан уклоняться от призыва в Сил обороны.

Во время обысков у фигуранта правоохранители, среди прочего, изъяли "должностную инструкцию информагентства" Стремоусова, где он раньше работал.

Задержанному сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним: СБУ установила личности еще 14 российских военных, причастных к массовым репрессиям против мирного населения Херсона во время оккупации города. Среди военных преступников – двое генералов, а также полковники и рядовые путинской армии, избивавшие и пытавшие украинцев. Всем им заочно сообщено о подозрении за нарушение законов и обычаев войны.

Установлено, что военные страны-агрессора избивали граждан Украины резиновыми дубинками, а в некоторых даже стреляли. Также они похищали протестующих и отвозили в обустроенные в захваченных зданиях пыточные. Так оккупанты "арестовали" по меньшей мере 11 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала в Днепре чиновницу "Укрзализныци", которая помогала оккупантам готовить воздушный удар по логистическим путям Сил обороны. Женщина по указанию куратора, находившегося на оккупированной Донбассе, собирала разведданные о местах базирования украинских войск на территории Днепра;

– также украинские спецслужбы задержали жителя Одессы, который, несмотря на запрет, снял работу ПВО и выложил в сеть. На кадрах он рассказал, где стоят средства ПВО, а также запечатлел момент работы наших защитников по вражеским целям. Одессит также жаловался, что всякий раз, когда он снимает Stories во время обстрела, не слышны взрывы.